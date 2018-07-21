Beşiktaş'ın istediği genç yıldızı Bayern alıyor

Vancouver Whitecaps'te forma giyen 17 yaşındaki kanat oyuncusu Alphonso Davies, Bayern Münih'le anlaşmaya yakın.
The Athletic'te yer alan habere göre 17 yaşındaki gelecek vadeden Kanadalı Davies, 12 milyon dolar karşılığında Alman ekibine transfer oluyor.
- MLS'te ilk maçına 16 yaşında çıkan kanat oyuncusu Davies, lig tarihinin en genç ikinci futbolcusu olmuştu. Hızı ve tekniğiyle dikkat çeken Kanadalı futbolcuyla, Beşiktaş da yakından ilgileniyordu.
We are not worthy.
What. A. Goal.#VANvORL pic.twitter.com/BYGha5OYCH
We are not worthy.
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