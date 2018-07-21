Beşiktaş'ın istediği genç yıldızı Bayern alıyor

Vancouver Whitecaps'te forma giyen 17 yaşındaki kanat oyuncusu Alphonso Davies, Bayern Münih'le anlaşmaya yakın.

The Athletic'te yer alan habere göre 17 yaşındaki gelecek vadeden Kanadalı Davies, 12 milyon dolar karşılığında Alman ekibine transfer oluyor.

MLS'te ilk maçına 16 yaşında çıkan kanat oyuncusu Davies, lig tarihinin en genç ikinci futbolcusu olmuştu. Hızı ve tekniğiyle dikkat çeken Kanadalı futbolcuyla, Beşiktaş da yakından ilgileniyordu.

Beşiktaş genç Kanadalı yıldızla ilgileniyor Beşiktaş, Cyle Larin ve Atiba Hutchinson'dan sonra bir Kanadalı futbolcuyu daha kadrosuna katabilir.Daily Hive'de yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Vancouver Whitecaps'te forma giyen 17 yaşındaki kanat oyuncusu Alphonso Davies ile ilgileniyor.İngiltere'nin dev kulüplerinin de ilgilendiği genç futbolcunun kasım ayında 18'e gireceği ve transferinin önünün açılacağı ifade edilirken, kanatlardaki süratine ve tekniğine vurgu yapıldı.We are not worthy.What. A. Goal.#VANvORL pic.twitter.com/BYGha5OYCH— Vancouver Whitecaps (@WhitecapsFC) 9 Haziran 2018

We are not worthy.



What. A. Goal.#VANvORL pic.twitter.com/BYGha5OYCH — Vancouver Whitecaps (@WhitecapsFC) 9 Haziran 2018

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