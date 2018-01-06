SÜPER LİG

Beşiktaş'ın transfer geliri 80 milyon euroyu buldu

Cenk Tosun'un Everton'a transfer olmasıyla kasasına 28 milyon euro koyacak olan Beşiktaş'ın, son 3 sezonda sattığı oyunculardan elde ettiği gelir dudak uçuklattı. Siyah-beyazlı takımın son 3 sezonda kasasına oyuncu satışlarından tam 79 milyon 860 bin euro girdi.

Haber Merkezi IHA
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş

Fotoğraf: AA

Cenk Tosun'un transferi konusunda Premier Lig ekibi Everton'la anlaşmaya varan Beşiktaş, kasasını da dolduracak.

İngiliz kulübüyle bonuslar dahil 28 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan Beşiktaş, bu satışla birlikte Türkiye'deki transfer rekoruna da imzasını atmış oldu. Fikret Orman'ın göreve gelmesiyle birlikte ilk 3 yıl cefa çeken siyah-beyazlılar, sonraki 3 yılda ise adeta sefa sürdü.

Rekor transferler Demba Ba'yla başladı

Demba Ba'yla başlayan yıldız transferleri, Pepe, Negredo, Vida gibi isimlerle sürerken, Beşiktaş bu periyotta oyuncu satışından da tarihinin en önemli gelirlerinden birisini elde etti. Beşiktaş'ın son 3 yılda oyuncu satışından ve kiralamasından kazandığı para tam 79 milyon 860 bin euro oldu.

Beşiktaş'ın gönderdiği futbolcular ve kazandırdıkları;

  • Demba Ba - Shanghai Shenhua (13 milyon euro)
  • Atınç Nukan - Leipzig (6 milyon euro)
  • Ersan Adem Gülüm - Hebei Fortune (7 milyon euro)
  • Cenk Gönen - Galatasaray (600 bin euro)
  • Aras Özbiliz - Rayo Vallecano (300 bin euro)
  • Jose Sosa - Milan (7,5 milyon euro)
  • Kerim Frei - Birmingham (2,25 milyon euro)
  • Aleix Delgado - Alaves (400 bin euro)
  • Günay Güvenç - Göztepe (75 bin euro)
  • Olcay Şahan - Trabzonspor (200 bin euro)
  • Boyko - Malaga (435 bin euro)
  • Milosevic - Darmstadt (200 bin euro)
  • Gökhan Töre - West Ham (3 milyon euro)
  • Marcelo - Lyon (7 milyon euro)
  • Andreas Beck - Stuttgart (2,5 milyon euro)
  • Rhodolfo - Flamengo (1,4 milyon euro)
  • Cenk Tosun - Everton (28 milyon euro)

Everton'dan Beşiktaş'a Cenk Tosun yanıtı
Everton'dan Beşiktaş'a Cenk Tosun yanıtı

Siyah-beyazlı kulüp, "Yaşadığımız unutulmaz" başlığı altında Cenk Tosun'un Beşiktaş'taki döneminden görüntülerin yer aldığı veda videosu paylaşırken, "Biz ona gözümüz gibi baktık, bundan sonra Tosun Paşamız size emanet" denildi. Everton Kulübü de sosyal medya hesabı üzerinden buna karşılık verdi.Yaşadığımız unutulmaz 🇹🇷@CenkTosun_ pic.twitter.com/LeyxiDdukx&mdash; Beşiktaş JK (@Besiktas) 5 Ocak 2018 "Ona burada iyi bakacağız"Cenk Tosun'un kısa bir açıklama yaptığı ve "Herkese merhaba. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Artık umarım Everton'ı desteklersiniz. Herkesi çok seviyorum. Türkiye'ye selamlar" ifadelerini kullandığı kısa bir video yayınlayan İngiliz kulübü, Beşiktaş'ın sosyal medya hesabını etiketleyerek, Türkçe olarak, "Everton'a hoş geldin Tosun Paşa. Hiç merak etmeyin, ona burada çok iyi bakacağız!" paylaşımında bulundu.Everton’a hoş geldin Tosun Paşa. Hiç merak etmeyin, ona burada çok iyi bakacağız! pic.twitter.com/tpF7o3KM5k&mdash; Everton (@Everton) 5 Ocak 2018

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