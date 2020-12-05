Beşiktaşlı futbolcu için dikkati çeken yorum: Kusursuz transfer

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mensah, Atiba ve Aboubakar’ın golleriyle galibiyete ulaşan siyah-beyazlılar, son oynadığı 3. maçını da kazanarak çıkışını sürdürdü.

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Önder Özen, Kasımpaşa maçının Beşiktaş'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Bu maça zihin olarak hazırlanmak zordu"

"Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmişsiniz, o hava perşembeye kadar kolay kolay dağılmaz. Maçınız pazar olsa, maçın havasına girersiniz. Bu maça zihin olarak hazırlanmak zordu. Bunu yapacak olan yine antrenör ekibi. Tamam mıdır? Tamamdır. Takım işi gördü mü? Gördü."

"Maçı zorlaştıran unsur..."

"Beşiktaş pazar günü derbi oynadı, pazartesi rejenerasyon. Salı izin verdiniz, çarşamba toplandınız. Maç cuma günü... Taktik ve strateji için sadece 1 ünite antrenman yapma şansınız var. Bu maçı zorlaştıran unsurlardan biri bu."

"Aboubakar 'işte bu santrfor' dedirtti"

"Vincent Aboubakar'ın çevresinde oynayan oyuncuların Aboubakar kadar pozisyona girebileceğini düşünüyorum. Mensah'ın golünde 'işte bu santrfor' dedirtti. Kanat oyuncusu gibi topu da getirdi."

Aboubakar'ın golünden sonra bizim takım. 🤙🏿🦅#BJKvKAS | #ArmandaSaklı pic.twitter.com/inoYoTImLX — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 4, 2020

"Rakip ceza sahasında 10 topla buluşma"

"Bu orta saha ligde çok fark yaratır derken kastettiğim şey şu: Atiba yüzde 91 pas başarısı, rakip ceza sahasında 10 topla buluşma, 1 gol, 2 tane de kaçırdı. Diğer golü kim attı? Mensah. Bugün Josef yok. Ljajic yok, Oğuzhan yok."

"Rakip için zorlayıcıdır"

"Atiba'nın golünde de farklı farklı kaliteler var. Kaptırdığınız topu çok hızlı geri alıp devamlılık sağladınız. Rakip için çok zorlayıcıdır. Sürekli savunmada kalmak sıkar insanı. Pasla başlayıp bireysel beceriyle işinizi görmek çok önemli."

İstanbul takımlarına karşı puan yasağımız devam ediyor. 🚫 pic.twitter.com/YguE9NVk5L — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 4, 2020

"Rosier maliyet-fayda açısından kusursuz transfer"

"Valentin Rosier'de savunma tamam, hücum tamam. Birebirlerde, kene gibi yapışıyor. Asistleri de çok iyi. Maliyet-fayda açısından kusursuz transfer. Hayatının bir döneminde kendini bir konuda çok sevdirmiş, beğendirmiş."

"Sergen Yalçın bütün Türkiye'nin kalbine girmiştir"

"İnsanlar, başarılı olsalar da olmasalar da varlıklarını devam ettirirler. Bir de başarmak zorunda olanlar vardır, onlar farklı. Sergen gibi süper yıldızların böyle bir zorunluluğu yoktur. Beşiktaş taraftarının kalbine girmiştir, bütün Türkiye'nin kalbine girmiştir. Teknik adamlıkta bir gün başarısız olsalar da futbolculukta edindikleri sarsılmaz kimliği sonsuza dek taşırlar."