SÜPER LİG

Beşiktaşlı futbolcu için dikkati çeken yorum: Kusursuz transfer

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren Önder Özen, siyah-beyazlıların Sporting'den kiralık olarak transfer ettiği Valentin Rosier'in performansı hakkın övgü dolu ifadeler kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci

Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci

Fotoğraf: Kaan ÜLKER / DHA

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mensah, Atiba ve Aboubakar’ın golleriyle galibiyete ulaşan siyah-beyazlılar, son oynadığı 3. maçını da kazanarak çıkışını sürdürdü.

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Önder Özen, Kasımpaşa maçının Beşiktaş'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Bu maça zihin olarak hazırlanmak zordu"

  • "Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmişsiniz, o hava perşembeye kadar kolay kolay dağılmaz. Maçınız pazar olsa, maçın havasına girersiniz. Bu maça zihin olarak hazırlanmak zordu. Bunu yapacak olan yine antrenör ekibi. Tamam mıdır? Tamamdır. Takım işi gördü mü? Gördü."

"Maçı zorlaştıran unsur..."

  • "Beşiktaş pazar günü derbi oynadı, pazartesi rejenerasyon. Salı izin verdiniz, çarşamba toplandınız. Maç cuma günü... Taktik ve strateji için sadece 1 ünite antrenman yapma şansınız var. Bu maçı zorlaştıran unsurlardan biri bu."

"Aboubakar 'işte bu santrfor' dedirtti"

  • "Vincent Aboubakar'ın çevresinde oynayan oyuncuların Aboubakar kadar pozisyona girebileceğini düşünüyorum. Mensah'ın golünde 'işte bu santrfor' dedirtti. Kanat oyuncusu gibi topu da getirdi."

"Rakip ceza sahasında 10 topla buluşma"

  • "Bu orta saha ligde çok fark yaratır derken kastettiğim şey şu: Atiba yüzde 91 pas başarısı, rakip ceza sahasında 10 topla buluşma, 1 gol, 2 tane de kaçırdı. Diğer golü kim attı? Mensah. Bugün Josef yok. Ljajic yok, Oğuzhan yok."

"Rakip için zorlayıcıdır"

  • "Atiba'nın golünde de farklı farklı kaliteler var. Kaptırdığınız topu çok hızlı geri alıp devamlılık sağladınız. Rakip için çok zorlayıcıdır. Sürekli savunmada kalmak sıkar insanı. Pasla başlayıp bireysel beceriyle işinizi görmek çok önemli."

"Rosier maliyet-fayda açısından kusursuz transfer"

  • "Valentin Rosier'de savunma tamam, hücum tamam. Birebirlerde, kene gibi yapışıyor. Asistleri de çok iyi. Maliyet-fayda açısından kusursuz transfer. Hayatının bir döneminde kendini bir konuda çok sevdirmiş, beğendirmiş."

Roseir, Beşiktaş formasıyla çıktığı 5 maçta 3 asist yaptı.
Roseir, Beşiktaş formasıyla çıktığı 5 maçta 3 asist yaptı.

"Sergen Yalçın bütün Türkiye'nin kalbine girmiştir"

  • "İnsanlar, başarılı olsalar da olmasalar da varlıklarını devam ettirirler. Bir de başarmak zorunda olanlar vardır, onlar farklı. Sergen gibi süper yıldızların böyle bir zorunluluğu yoktur. Beşiktaş taraftarının kalbine girmiştir, bütün Türkiye'nin kalbine girmiştir. Teknik adamlıkta bir gün başarısız olsalar da futbolculukta edindikleri sarsılmaz kimliği sonsuza dek taşırlar."

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaşlı futbolcuya: Koronavirüs yaramış
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaşlı futbolcuya: Koronavirüs yaramış

Beşiktaş'ın 50. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-3 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlıların sağ beki Valentin Rosier'le ilgili dikkati çeken bir yorumda bulundu."Allah affetsin..."Beşiktaş'ın derbiyi olağanüstü zor şartlarda oynadığını söyleyen Dilmen, "Allah affetsin, Rosier'e koronavirüs yaramış. Yetenekli takımlar bunlar. Bir tarafta 160 km arabası olan takım daha fazlasıyla oynuyor. Diğer tarafta da 180 km kapasitesi olan takım ama 100 ile oynuyor" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın sezon başında Sporting'den kiraladığı 24 yaşındaki Rosier, derbideki hırslı ve mücadeleci oyunuyla büyük beğeni topladı. Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Fransız futbolcu, karşılaşmada bir sarı kart gördü. Sergen Yalçın 2 gündür futbolculara ne söylediğini basın toplantısında açıkladıAlper Pirşen: Beşiktaş ve TFF bu eserinden utanmalı

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