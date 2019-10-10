Beşiktaş'ta başkan adayları belli oldu

Beşiktaş'da Fikret Orman'ın istifasının ardından olağanüstü seçimli kongre kararı alınmıştı. Başkanlık için yarışacak adaylar da netlik kazandı. Siyah-beyazlı camiaya başkanlık için Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay, Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal aday oldu.

Dün sabah gerçekleşen basın toplantısında Başkan Fikret Orman, daha önce de aday olmayacağını açıkladığını belirterek, "O gün hangi noktadaysam, bugün de aynı noktadayım" ifadelerini kullanmıştı.

Serdal Adalı başvurusunu yaptı

Başkanlığa aday olması için gereken imza sayısını toplayan ve adaylığını açıklayan Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta bulunan idari binasında gerçekleştirilen teslim törenine ilk gelen isim oldu.

Listesini divan kurulu ikinci başkanı Fethi Hinginar'a teslim eden Adalı, "Önümüzdeki seçim için tüm aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım camiamız için hayırlı, uğurlu, düzeyli, güzel bir seçim olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu kadar başka bir şeye ihtiyacı yok. Umarım Beşiktaş için güzel günler olur." diye konuştu.

Adalı, projelerini ve siyah-beyazlı camianın ihtiyaçlarını daha sonra basın mensuplarıyla buluşarak açıklayacağını sözlerine ekledi

Tekinoktay'ın listesini avukatı verdi

Başkan adaylığı için gereken imza sayısını toplayan ve adaylığını daha önce açıklayan Hürser Tekinoktay'ın geçici yönetim kurulu listesini ise avukatı Aker Çıtak, divan kuruluna verdi.

Çıtak, yaptığı açıklamada, "Hürser Tekinoktay'ın adaylığı Beşiktaş'a hayırlı olsun. Beşiktaş zor günlerden geçiyor ama Beşiktaş camiası zor günlerden kurtulmayı bilecektir. Camiamız zor günlerde yürekli başkanlar ve yöneticiler çıkarmıştır, çıkaracaktır da. Bu seçimde neticesi itibarıyla yönetime kim gelirse gelsin elbette başarılı, olumlu sonuçlar alarak bu sıkıntılı zamanlardan Beşiktaş'ı kurtarmayı bilecektir. Beşiktaş'ı özlenen güzel günlerine kavuşturacak bir yönetime ve başkana kavuşuruz diye umuyorum." ifadelerini kullandı.

Aker Çıtak, Tekinoktay'ın listesini kendisinin vermesinin özel bir sebebi olmadığını kaydetti.

Ahmet Nur Çebi başvurusunu yaptı

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, adaylık dilekçesini Divan Kurulu'na sundu.

Dilekçesini teslim ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çebi, "Olağanüstü bir genel kurul kararı alındı. Kısa bir zaman içerisinde hazırlanmaya ve derli toplu olmaya gayret ettik. Arkadaşlarımla beraber çalışmalarımı tamamladım ve bugün de sayın divana arz etmiş bulunuyorum. Camiamıza, hepimize, Türk sporuna hayırlı olsun. Çok adaylı bir seçim olacak gibi duruyor, 3'üncü aday ben oldum ve belki devamı gelecek. Tek bir temennim var, bu seçim süresi içerisinde adayların birbiriyle ilgili nezaketi ve naifliği muhafaza etmelerini istiyorum. Çünkü ne olursa olsun birileri bu seçimi kazandığında, Beşiktaş başkanına 'sayın başkanım' diyeceğiz, dolayısıyla onları incitecek ve yüzlerine bakamayacak söylemlerden kaçınmakta fayda var. Beşiktaş'ın bu zor günlerinde aday olarak çıkan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyor, canı gönülden teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a sahip çıkanların devam ettiğini görmekten mutlu oldum, hayırlı uğurlu olsun. Kendimle ve politikayla ilgili gerekli açıklamalar daha sonra tarafımdan sunulacaktır" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ta 4. aday İsmail Ünal oldu

İsmail Ünal, 20 Ekim’de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda Beşiktaş Kulübü Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı. Bugün kulüp binasına gelerek Divan Kurulu Başkanlığı’na geçici yönetim kurulu listesini teslim eden Ünal; Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi’nin ardından adaylığını açıklayan 4. isim oldu. Yönetim kurulu listesini verdiği sırada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ünal, Süleyman Seba’nın okuluna giden öğrenciler olarak buraya geldiklerini belirterek, "Onun öğretilerinden yola çıkarak dün yaptığım açıklamamda, yarış dar boğazdan geçerken değil, geniş denizlere açıldığımızda yapılmalıdır dedim. Önümüzde önemli günler var. Bunu sadece adaylar için değil Beşiktaş camiası için söyledim. Önemli olan Beşiktaş ve bizleriz. Bizler derken tüm Beşiktaş taraftarını, kongre üyelerini ve sevenlerini kastediyorum. Gönül bizim kalbimizdeki siyah-beyaz ve Kara Kartal’dır. Yarışan bütün adaylara başarılar diliyorum. Önümüzdeki günlerde proje ve kadroları açıklayacağım. Teşekkür ediyorum. Birçok aday olması gayet güzel. Herkes gönül birlikteliği içinde Beşiktaş’ın zor günlerden aydınlık günlere açılması konusunda pencere gibidir. Herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.

#Beşiktaş Kulübü Başkanı #FikretOrman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı. pic.twitter.com/i7w9w1gwf4 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 24, 2019