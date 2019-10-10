Beşiktaş'ta başkan adayları belli oluyor

Beşiktaş'da Fikret Orman'ın istifasının ardından olağanüstü seçimli kongre kararı alınmıştı. Başkanlık için yarışacak adaylar da netlik kazanmaya başladı. Siya-beyazlı camiaya başkanlık için şuana kadar Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi aday oldu.

Dün sabah gerçekleşen basın toplantısında Başkan Fikret Orman, daha önce de aday olmayacağını açıkladığını belirterek, "O gün hangi noktadaysam, bugün de aynı noktadayım" ifadelerini kullanmıştı.

Serdal Adalı başvurusunu yaptı

Başkanlığa aday olması için gereken imza sayısını toplayan ve adaylığını açıklayan Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta bulunan idari binasında gerçekleştirilen teslim törenine ilk gelen isim oldu.

Listesini divan kurulu ikinci başkanı Fethi Hinginar'a teslim eden Adalı, "Önümüzdeki seçim için tüm aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım camiamız için hayırlı, uğurlu, düzeyli, güzel bir seçim olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu kadar başka bir şeye ihtiyacı yok. Umarım Beşiktaş için güzel günler olur." diye konuştu.

Adalı, projelerini ve siyah-beyazlı camianın ihtiyaçlarını daha sonra basın mensuplarıyla buluşarak açıklayacağını sözlerine ekledi.

📌Beşiktaş'ta adaylığını açıklayan isimler



✅Serdal Adalı

✅Ahmet Nur Çebi

✅Hürser Tekinoktay pic.twitter.com/DLtkRWS7mx — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 10, 2019

Tekinoktay'ın listesini avukatı verdi

Başkan adaylığı için gereken imza sayısını toplayan ve adaylığını daha önce açıklayan Hürser Tekinoktay'ın geçici yönetim kurulu listesini ise avukatı Aker Çıtak, divan kuruluna verdi.

Çıtak, yaptığı açıklamada, "Hürser Tekinoktay'ın adaylığı Beşiktaş'a hayırlı olsun. Beşiktaş zor günlerden geçiyor ama Beşiktaş camiası zor günlerden kurtulmayı bilecektir. Camiamız zor günlerde yürekli başkanlar ve yöneticiler çıkarmıştır, çıkaracaktır da. Bu seçimde neticesi itibarıyla yönetime kim gelirse gelsin elbette başarılı, olumlu sonuçlar alarak bu sıkıntılı zamanlardan Beşiktaş'ı kurtarmayı bilecektir. Beşiktaş'ı özlenen güzel günlerine kavuşturacak bir yönetime ve başkana kavuşuruz diye umuyorum." ifadelerini kullandı.

Aker Çıtak, Tekinoktay'ın listesini kendisinin vermesinin özel bir sebebi olmadığını kaydetti.

Ahmet Nur Çebi başvurusunu yaptı

Beşiktaş'ta başkanlığa aday olması için gereken imza sayısını toplayan ve adaylığını açıklayan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta bulunan idari binasında gelerek başvurusunu yaptı. Yönetim kurulu listesini divana sunan Çebi, "Bütün adaylara başarılar diliyorum. Beşiktaş'a sahip çıkanları görmekten mutluluk duydum" ifadelerini kullandı. Ahmet Nur Çebi, toplamda 614 genel kurul üyesinin imzasını aldı.

Beşiktaş'ta başkan adaylarının bugün saat 17.00'ye kadar resmi başvurularını yapmaları gerekiyor.

#Beşiktaş Kulübü Başkanı #FikretOrman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı. pic.twitter.com/i7w9w1gwf4 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 24, 2019