Sergen Yalçın'ı çileden çıkardı, bileti kesildi

Beşiktaş’ta iki isim kadro dışı bırakıldı. Geçtiğimiz sezon başında takıma dahil olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takımdan uzak kalan Douglas ve geçen sezon kiralık gönderilen Mirin, takımdan ayrı olarak antrenman yapıyor.

Welinton ve Montero transferlerinin yanı sıra, Vida, Alpay ve Erdoğan’ı bu bölgede oynatmayı planlayan teknik direktör Sergen Yalçın, stoper bölgesinde rotasyonlu seçeneklere sahip olduğu için Mirin’i kadroda düşünmüyordu. Yalçın, bu futbolcuyla yolların ayrılmasını istedi. Yönetim, Mirin’le sözleşme feshi için görüşmelerini sürdürüyor.

Douglas, PAOK maçında gözden düştü

Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş’a transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Douglas’ın bileti ise PAOK maçıyla beraber kesildi. Kadroda sağ bek eksiği bulunan siyah-beyazlılar, bu bölgede Lens’i oynatmak zorunda kalmıştı. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Douglas’ı Yunanistan’a getiremediklerini söyleyen Sergen Yalçın, "Douglas’la konuştum, hazır olmadığını söyledi" ifadelerini kullanmıştı. Sakatlığını atlatmasına karşın takımı Yunanistan’da yalnız bırakan Douglas’ın bileti, bu maçla beraber kesildi.

Beşiktaş Yönetimi, Douglas ve Mirin’le ilgili gelecek olan tüm teklifleri değerlendirmek istiyor. Douglas’ı Süper Lig’in yeni ekibi BB Erzurumspor istiyor.

Sergen Yalçın onay vermediği dünya yıldızını açıkladı Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, transfer sorularına flaş cevaplar verdi. Başarılı teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Bazı oyuncuların gitmesi gerekiyor""Geçen sezon bittikten sonra, takımımızın yüzde 70'i ayrıldı. İki tane oyuncumuz kontratını feshetti, kiralık oyuncularımızın kontratı bitti. Burak Yılmaz haricinde herkes olağan akışa göre ayrıldı. Bazı oyuncuların gitmesi gerekiyor. Ama isim isim söyleyemem.""Transferde zorlanıyoruz""Bütçe kısıtlaması var ve istediğimiz transferleri yapmakta zorlanıyoruz. Sezon bittiğinde 8-10 oyuncu istiyorum demiştim. Halen arkasındayım. Transferler için biraz sabretmemiz gerekiyor. Geride kaldık ama açığı kapatırız.""Onay vermediğim tek transfer Balotelli""Ben televizyondan falan transfer mesajı vermiyorum, zaten hep yöneticilerimizle beraberiz. Birlikte planlama yapıyoruz. Ben işin maddi tarafını, bütçeleri bilmiyorum. Bu planlamaları yapmaya çalıştık ama her istediğiniz olmuyor. Ben tek başıma planlama yapamam. Sezon bittikten sonra yöneticilerle oturduğumuzda bu planlamayı yaptık. Transferde benim onay vermemem önemli değil. Benim onay vermediğim tek transfer Balotelli transferiydi. Soru işaretleri olan bir oyuncuyla bu riske girmek istemiyorum dedim.""Burası Beşiktaş, PAF takımı değil""Genç oyunculara değer vermiyormuşum. Geçtiğimiz sezon 4 genç oyuncuyu ilk 11’de kullandım. Bu sene Atakan ile Hasic geldi. Burası Beşiktaş takımı, PAF takımı değil. Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar.""Santrfor için tartışılmayacak bir oyuncu almalıyız""Santrfor bizim için çok önemli bir bölge. Santrfor transferinde risk alamayız. Alacağımız santrforun maliyeti maalesef biraz yüksek olacak. Kafamızda soru işareti olan bir oyuncuyu alamayız. Hedef oyuncu almak zorundayız. Sağ bekimiz yok, santrfor var ama az sayıda var. 2-3 tane kreatif oyuncu almalıyız. Heyecanlanmamız için bir şeyler katmamız gerekiyor ama sabredin. Daha Avrupa'da bile takımlar yeni transfer yapmaya başlıyor, kimse yüksek maliyetli transfer yapmıyor. Santrfor için bence tartışılmayacak bir oyuncu almalıyız. Niye onu yapmıyor, niye bunu yapmıyor diye konuşmamalıyız. Şampiyonluğun en büyük etmenlerinden biri bu, santrfor."Sergen Yalçın'ın istediği sağ bek transferini gülerek yalanladı"Fatih Aksoy için Sivasspor'un bize teklifi olmadı""Ben Fatih Aksoy'la ilgili Rıza Çalımbay'la konuşmadım, olumlu rapor falan da almadım. Genç oyuncu, inşallah da bir yerlere gelir. Ancak biz bir karar verdik, bazı takasları yapmak zorundayız. Bir şeye karar verip yapmak zorundayız. Dönüp onları düşünemeyiz artık. Fatih Aksoy için Sivasspor'un bize teklifi olmadı. Madem bu kadar iyi futbolcuydu, Rıza Çalımbay'dan bir teklif gelmedi. Biz kadroda düşünmedik, böyle karar verdik. Saygı duymak lazım.""Elneny'nin gitmesini istemezdim""Keşke gitmeseydi dediğim oyuncu Muhammed Elneny! Çok iyi bir oyuncu ama maliyeti yüksek. İzlediyseniz, Arsenal'in Liverpool maçında 11 başladı. Giden her oyuncu 2 Milyon euro maaş alıyordu. İyi oyunculardı ama ayrılmak zorundaydık. Bütçeyi tutturmalıyız.""Ersin ve Utku ile devam edeceğiz""Kaleci transferi yapmayı düşünmüyoruz. Ersin ve Utku ile devam edeceğiz. Genç oynatmadığımı söylüyorlar, bu da cevap olur. 'Yabancı kaleci alın, yabancı kaleci alın' diyorlar, almıyoruz. Şu anda en güvenli olduğumuz yer kale.""Hepsi listemizde""Aboubakar, Ze Louis, Cisse, Kalinic... Hepsi listemizde.. Aboubakar'ın bir sakatlığı var, bunu biliyorum ve kendisi kontrolden geçecek. Listemizde 2 isim daha var. Bize en faydalı olan ismi, en kısa süre içerisinde almak zorundayız. Birisi mutlaka olmak zorunda."Beşiktaş Burak Yılmaz'ın yerini dolduruyor: Yıldız isme teklif yapıldı"Quaresma ihtimali yok, Gökhan Töre'yle ilgileniyoruz""Ricardo Quaresma ihtimali yok. Quaresma zamanında iyi hizmetler verdi, ben de zamanında oynadım, iyi işler yaptım... Futbol bir gün gelir ve biter. Quaresma da bizim için bitti. Gökhan Töre ile ilgileniyoruz. Malatyaspor ile sorununu çözerse, kapımız açık.""Necip Uysal bizim için joker""Necip bizim için altyapıdan gelmiş, camiamızın oyuncusu. Amatör ruhla oynayabilen profesyonel bir oyuncu. Her yerde oynatıyoruz. Beşiktaş için joker oyuncu. Ondan da sezon içinde faydalanacağız. Necip bizim için önemli bir oyuncu, eksik olan bir yeri Necip ile kapatabiliriz. Bizim altyapımızdan yetişmiş çok değerli bir oyuncu. Ücretinde çok ciddi indirim yaptı onun haricinde kimse indirim yapmadı."Ndiaye transfer planlarımız arasında yok""Orta sahada yeterince opsiyonumuz var. Belki bir 6 numara gündeme gelebilir. Atiba'yı yaşı itibarıyla sezon boyunca kullanamayız. Badou Ndiaye transfer planlarımız arasında yok. Yaşı yüksek oyuncuları alıp uzun süreli kontratlar yapmayacağız. Sadece santrfor oyuncumuz 30 yaş ve üzeri olabilir. Diğer bölgelere yaşı yüksek oyuncular almayacağız.""Josef'e sıcak bakıyorum""Josef de Souza transferine sıcak bakıyorum. Eğer şartlar uygun olursa transferini düşünebiliriz.""Sözleşmeye ihtiyacım yok""Benim Beşiktaş ile sözleşme yapmama gerek yok, bunun bir önemi yok. Tazminatım yok, bir şeyim yok. İmza törenine 25 bin kişi gelmiş bir teknik adamın sözleşmeye ihtiyacı yok."Video: Sergen Yalçın coşkulu Beşiktaş taraftarıyla buluştu