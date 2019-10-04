Beşiktaş'ta fatura Abdullah Avcı ve Jeremain Lens'e kesildi

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş Vodafone Park'ta, Wolverhampton’ı konuk etti. İngiliz ekibi 90+3. dakikada Willy Boly'nin kaydettiği golle karşılaşmadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 müsabakada da galibiyet elde edemedi. Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'le berabere kalan Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep ile Trabzonspor maçlarında rakiplerine mağlup oldu. Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Slovan Bratislava ve Wolverhampton Wanderers'a mağlup oldu.

Beşiktaş-Wolves: 0-1 UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Slovakya deplasmanında Slovan Bratislava'ya 4-2'lik skorla mağlup olan Beşiktaş sahasında konuk ettiği İngiliz temsilcisi Wolverhampton'a 1-0 kaybetti.Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldukları maçın 11'ine göre 6 değişikliğe gitti. Beşiktaş müsabakaya, Loris Karius, Douglas, Domagoj Vida, Necip Uysal, Pablo Rebocho, Mohamed Elneny, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Caner Erkin ve Güven Yalçın 11'i ile başladı.Diaby ve N'Kodou kadroda yokBeşiktaş'ın yeni transferleri Abdoulay Diaby ve N'Kodou yaşadıkları rahatsızlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.Karşılaşmadan önemli anlar;Karşılaşmanın ilk yarısında siyah beyazlılar adına en tehlikeli ataklar ilk yarının son dakikalarında gerçekleşti. Önce 42. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken top direkten döndü. Ardından Dorukhan Toköz'ün ceza alanında yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı. Bu pozisyonun hemen ardından 43. dakikada Caner Erkin'in pasında Umut Nayir ceza sahasının içinde topla buluşurken genç oyuncunun vuruşu Wolves kalecisi Rui Patricio'da kaldı ve ilk yarı 0-0'lık skorla sona erdi.İkinci yarıBeşktaş ikinci yarıda oyundaki üstünlüğü ele geçirirken dakikalar 67'yi gösterdiğinde Adem Ljajic'in kullandığı duran topta siyah beyazlılar gole yaklaştı. Ljajic'in ceza sahasına gönderdiği topta Vida etkili oldu ancak golü bulamadı. Wolverhampton 88. dakikada Romain Saiss golü bulurken maçın hakemi Harald Lechner ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.90+3'te Wolves Boly'nin attığı golle sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.Beşiktaşlı taraftarlar 1-0 yenildikleri Wolves maçı sonrasında "Yere yatsana, yere yatsana, Abdullah Avcı, yere yatsana" sloganları atıyor pic.twitter.com/nIyjKYIPPR— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 3 Ekim 2019

Beşiktaş, bu sezon çıktığı 8 resmi karşılaşmada ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 10 kez ağları havalandıran siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 17 gol gördü.

Fatura Avcı ve Lens'e kesildi

Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'yı protesto etti. Wolverhampton Wanderers'ın 90+3. dakikada gelen golünün ardından siyah-beyazlı taraftarlar, "Abdullah Avcı yere yatsana" ve "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor" şeklinde tezahürat yaptı. Bir grup taraftar da Abdullah Avcı'yı istifaya çağırdı. Öte yandan Avcı karşılaşmanın 90+2. dakikasında yaptığı itirazdan dolayı sarı kart gördü.

Karşılaşmanın 84. dakikasında yerini Gökhan Gönül'e bırakan Jeremain Lens oyundan çıkarken, tribünlerden yükselen ıslığı kaptan olarak sahaya çıkan Domagoj Vida engelledi. Hırvat futbolcu, ıslıklama esnasında tribünlere dönerek sakin olmalarını işaret etti. Hollandalı oyuncu tribünlerin bu tepkisine alkış tutarak karşılık verdi.

#AbdullahAvcı'dan; 'Antrenörlüğüm sorgulanamaz' çıkışı pic.twitter.com/6OQRZnV10A — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 3, 2019



