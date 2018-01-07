Beşiktaş'ta heyecanlandıran 'Iheanacho' iddiası

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yöneticilerin Londra seyahatinde Kelechi Iheanacho transferi için görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü. Siyah-beyazlı idarecilerin genç golcüyü kiralama formülü ile takıma kazandırmak istediği ifade edildi.

Fanatik'te yer alan haberde, Leicester City'e 1.5 yıllık satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme teklif ettiği belirtilen Fikret Orman'ın, Talisca'da olduğu gibi bir yol izlemek istediği aktarıldı.

Kelechi Iheanacho (@kelechi72)'in paylaştığı bir gönderi ( Eki 14, 2017 at 2:25öö PDT )

27.7 milyon euroya transfer oldu

21 yaşındaki Iheanacho sezon başında 27.7 milyon euro karşılığında Manchester City'den Leicester City'e transfer olmuştu.

Yeni takımında forma şansı bulmakta zorlanan Nijeryalı futbolcu, bu sezon 9'u Premier Lig olmak üzere toplam 14 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol 1 asist yapan futbolcunun da daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında, sakat oyuncuların çok olduğu dönemde, Manchester City'de gösterdiği performansla adeta kurtarıcı olan Kelechi Iheanacho, Leicester City'de ise umduğunu bulamadı.

Iheanacho'nun oyun stiline dair fikir sahibi olabileceğiniz bir video;