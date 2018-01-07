SÜPER LİG

Beşiktaş'ta heyecanlandıran 'Iheanacho' iddiası

Cenk Tosun'un Everton'a transferinin ardından golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Başkan Fikret Orman'ın Londra seyahatinde Leicester City'nin 21 yaşındaki oyuncusu Iheanacho için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Iheanacho bu sezon sadece 4 maçta ilk 11'de forma şansı bulabildi.

Iheanacho bu sezon sadece 4 maçta ilk 11'de forma şansı bulabildi.

Fotoğraf: Reuters

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yöneticilerin Londra seyahatinde Kelechi Iheanacho transferi için görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü. Siyah-beyazlı idarecilerin genç golcüyü kiralama formülü ile takıma kazandırmak istediği ifade edildi.

Fanatik'te yer alan haberde, Leicester City'e 1.5 yıllık satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme teklif ettiği belirtilen Fikret Orman'ın, Talisca'da olduğu gibi bir yol izlemek istediği aktarıldı.

27.7 milyon euroya transfer oldu

21 yaşındaki Iheanacho sezon başında 27.7 milyon euro karşılığında Manchester City'den Leicester City'e transfer olmuştu.

Yeni takımında forma şansı bulmakta zorlanan Nijeryalı futbolcu, bu sezon 9'u Premier Lig olmak üzere toplam 14 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol 1 asist yapan futbolcunun da daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında, sakat oyuncuların çok olduğu dönemde, Manchester City'de gösterdiği performansla adeta kurtarıcı olan Kelechi Iheanacho, Leicester City'de ise umduğunu bulamadı.

Iheanacho'nun oyun stiline dair fikir sahibi olabileceğiniz bir video;

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.