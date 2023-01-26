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Spor

Salih Uçan kendini buldu

Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başına geçmesiyle Salih Uçan'ın ivmesi de yükseliyor. Son maçlarda gösterdiği performansla konuşulan 29 yaşındaki orta saha kendini buldu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:39 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Salih, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Salih, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig'de son haftalarda aldığı galibiyetlerle üst sıralara tutunmayı başaran Beşiktaş'ta Salih Uçan, siyah-beyazlı ekibin yakaladığı bu seride önemli pay sahiplerinden biri oldu.


Teknik direktör Şenol Güneş'in güvendiği isimlerin basında gelen tecrübeli orta saha oyuncusu, Kayserispor maçında attığı golle de son haftalardaki yükselen performansını taçlandırmayı başardı. Güneş'in Beşiktaş'ın başnda çıktığı 10 maçın 7 tanesinde ilk 11'de görev alan Salih. 2 karşılaşmada ise oyuna sonradan girdi. Milli oyuncu, ligde Konyaspor maçında ise cezalı olduğu için forma giyemedi.


Diğer yandan menajeri Ömer Uzun ise Salih'in sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonun kullanıldığını belirtti.




#Beşiktaş
#Salih Uçan
#Şenol Güneş
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