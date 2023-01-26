Süper Lig'de son haftalarda aldığı galibiyetlerle üst sıralara tutunmayı başaran Beşiktaş'ta Salih Uçan, siyah-beyazlı ekibin yakaladığı bu seride önemli pay sahiplerinden biri oldu.

Teknik direktör Şenol Güneş'in güvendiği isimlerin basında gelen tecrübeli orta saha oyuncusu, Kayserispor maçında attığı golle de son haftalardaki yükselen performansını taçlandırmayı başardı. Güneş'in Beşiktaş'ın başnda çıktığı 10 maçın 7 tanesinde ilk 11'de görev alan Salih. 2 karşılaşmada ise oyuna sonradan girdi. Milli oyuncu, ligde Konyaspor maçında ise cezalı olduğu için forma giyemedi.