Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadrosunu şekillendirmek için harekete geçiyor.

Dusko Tosic’i Guangzhou’ya 5 milyon euro karşılığında satan siyah-beyazlılar, takviye için de lig bitimiyle birlikte görüşmelerine hız verecek. Takımın ligi 4. sırada tamamlaması durumunda sezonu erken açacak olan Beşiktaş, transferleri de bir an önce tamamlamanın peşinde.

Hafta başından itibaren girişimler başlıyor

Göztepe forması giyen Demba Ba ve Trabzonspor’dan ayrılması gündeme gelen Burak Yılmaz için girişimlerini hızlandıracak olan siyah-beyazlılar, hafta başından itibaren görüşmelere başlayacak.

Okay Yokuşlu da listede

Beşiktaş’ın gündemindeki bir diğer isim ise bordo-mavili formayı giyen Okay Yokuşlu. Bu futbolcu için de nabız yoklayacak olan yönetim, Trabzonspor’un şartlarını öğrendikten sonra harekete geçecek.