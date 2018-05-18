SÜPER LİG

Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor

Tosic transferi için Çin Kulübü Guangzhou ile görüşmelere başlandığını açıklayan Beşiktaş, takviye için de çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, lig bitimiyle birlikte Demba Ba ve Burak Yılmaz için girişimlerini hızlandıracak.

Haber Merkezi Yeni Şafak, IHA
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş.

Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadrosunu şekillendirmek için harekete geçiyor.

Dusko Tosic’i Guangzhou’ya 5 milyon euro karşılığında satan siyah-beyazlılar, takviye için de lig bitimiyle birlikte görüşmelerine hız verecek. Takımın ligi 4. sırada tamamlaması durumunda sezonu erken açacak olan Beşiktaş, transferleri de bir an önce tamamlamanın peşinde.

Hafta başından itibaren girişimler başlıyor

Göztepe forması giyen Demba Ba ve Trabzonspor’dan ayrılması gündeme gelen Burak Yılmaz için girişimlerini hızlandıracak olan siyah-beyazlılar, hafta başından itibaren görüşmelere başlayacak.

Okay Yokuşlu da listede

  • Beşiktaş’ın gündemindeki bir diğer isim ise bordo-mavili formayı giyen Okay Yokuşlu. Bu futbolcu için de nabız yoklayacak olan yönetim, Trabzonspor’un şartlarını öğrendikten sonra harekete geçecek.

Beşiktaş'tan Tosic açıklaması
Beşiktaş'tan Tosic açıklaması

Beşiktaş, tecrübeli defans oyuncusu Tosic'in transferi konusunda KAP'a bilgilendirmede bulundu.Siyah-beyazlıların yaptığı açıklama şöyle:Profesyonel futbolcu Dusco Tosic'in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile görüşmelere başlanmıştır.5 milyon euro ödenecekSırp oyuncunun bonservisi için siyah-beyazlı kulübe 5 milyon euro ödeneceği ifade edilirken, Tosic'in ise Guangzhou ile 10 milyon euro karşılığında 3 yıllık kontrat yapacağı kaydedildi.Bu arada Tosic'in yeni kulübü ile imzaladığı sözleşme sonrası ilk fotoğraflar ortaya çıktı.📸📸 Tosic imzayı attı! pic.twitter.com/7z0aRvJSTX&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 18 Mayıs 2018 Tosic Çin ekibiyle anlaştı

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