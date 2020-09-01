SÜPER LİG

Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz'in yeni takımı belli oldu

Alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Beşiktaş'taki sözleşmesini fesheden Victor Ruiz, İspanyol ekibi Real Betis'e transfer oldu.

Haber Merkezi AA
Victor Ruiz, siyah-beyazlı formayla 26 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Victor Ruiz, siyah-beyazlı formayla 26 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Betis, Beşiktaş'tan ayrılan savunma oyuncusu Victor Ruiz'i renklerine bağladı.

Real Betis Kulübü, siyah-beyazlılarla sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki İspanyol stoper Ruiz ile bir yıllık kontrat imzalandığını açıkladı.

Sözleşmesini tek taraflı feshetmişti

Ülkesinde Espanyol, Valencia, Villarreal, İtalya'da Napoli formaları giyen Ruiz, geçen yıl Beşiktaş'a transfer olmuştu.Beşiktaş'ta 26 maça çıkan Ruiz, geçen ay sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılmıştı.


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Avrupa Şampiyonu milliler yurda döndü
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.