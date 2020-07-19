Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye ’Geçmiş olsun’ sertifikası

Süper Lig’in 33. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk eden ve rakibini her yıl 19 Temmuz’da kutlanan Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde 2-0 mağlup eden Beşiktaş, maçın ardından sosyal medya hesabından Fenerbahçe’ye ince bir göndermede bulundu.

Sergen Yalçın’ın Beşiktaş forması giydiği dönemde Fenerbahçe’ye son dakikada attığı frikik golünü paylaşan Beşiktaş, videoda "Derbi gecesinde kederli arkadaşlarınızı teselli etmek için dev hizmet. Geçmiş olsun belgesi. Haydi centilmen Beşiktaş taraftarı, sen de geçmiş olsun de" ifadelerini kullandı ve Fenerbahçe için hazırlanan ’Geçmiş olsun’ sertifikasını yayınladı.

Derbide gülen taraf Beşiktaş Sezonun son derbisinde Beşiktaş Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Vida ve 70. dakikada Gökhan Gönül attı.Bu sonucun ardından Süper Lig puan durumunda Beşiktaş 59 puana yükselirken, Fenerbahçe ise 50 puanda kaldı. Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise sahasında Rizespor'u konuk edecek.Şampiyon BaşakşehirKarşılaşmanın önemli dakikaları8. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı top Deniz Türüç’ün önünde kaldı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Ersin’den dönen topu Gökhan Gönül kornere gönderdi.13. dakikada Beşiktaş savunmasına doğru atılan uzun topta Roco ıska geçince meşin yuvarlak Vedat’ın önünde kaldı. Bu futbolcu Ersin’in üzerinden aşırtma bir vuruş denedi ancak Gökhan Gönül tehlikeyi uzaklaştırdı.18. dakikada kazanılan serbest vuruşta Caner topun başına geçti. Bu futbolcunun ortasında Vida’nın kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.19. dakikada Ersin kalesinde devleşti. Hasan Ali’nin ortasında ceza sahası içinde topu alan Vedat’ın vuruşunda Ersin topu çıkardı. Meşin yuvarlak Emre’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda Ersin topu kornere tokatladı.25. dakikada Vida’ya arkadan yaptığı hareket sonrasında Vedat sarı kart görürken, VAR uyarısı sonrasında Hakem Halil Umut Meler pozisyonu tekrar izledi. Meler, Vedat’ın sarı kartını iptal ederken bu oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.33. dakikada Beşiktaş ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Türüç, Roco’dan sıyrılıp şutunu çekti ancak top savunmadan döndü. Boşta kalan topa Emre Belözoğlu vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.35. dakikada Caner Erkin’in kullandığı korner atışında Altay’ın uzaklaştırdığı topa Boyd ceza sahası dışından çok sert vurdu, Altay bu pozisyonda da gole izin vermedi.39. dakikada Emre’nin pasında topla buluşan Hasal Ali Kaldırım uzaktan çok sert vurdu ancak kaleci Ersin meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere gönderdi.İlk yarı bu skorla sona erdi.48. dakikada Caner Erkin’in soldan yaptığı sert ortada Altay topu almak isterken Falette ile çarpıştı. Boşta kalan topu Burak Yılmaz, Lens’e gönderdi. Bu futbolcunun şutunda Altay son anda müdahale ederek gole engel oldu.56. dakikada Boateng’in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak Yılmaz şutunu direkt kaleye gönderdi. Bu pozisyonda Altay uzanarak gole izin vermedi.62. dakikada Diaby’nin uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Lens, kale sahası içindeki Atiba’ya çıkardı. Bu futbolcunun müsait pozisyonda vuruşunda top kaleye paralel gitti.63. dakikada Vida 3 rakibinden sıyrılıp Lens’e verdi. Bu futbolcunun ortasında ceza sahasındaki Boyd içeri çevirdi ve kaleci Altay’dan önce topa dokunan Vida topu filelere gönderdi. 1-070. dakikada soldan kazanılan korner atışında Caner Erkin ön direğe ortaladı. Bu noktada kafayı vuran Gökhan Gönül topu filelere göndererek farkı 2’ye çıkardı. 2-074. dakikada sol kanatta topla buluşan Rodrigues, ceza sahası önüne gelerek uzaktan sert vurdu, kaleci Ersin topu kornere tokatladı.Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

Sertifikada "Geçmiş olsun Sarı Kanarya. Sağlıklı günlerinize bir an önce kavuşmanızı dileyen Beşiktaş Sevdalısı dostlarınız ’Bırakmam Seni’ kampanyamıza sizin adınıza destek oldular. Büyük Beşiktaş Ailesi olarak biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı bir ömür dileriz" ifadelerine yer verildi.