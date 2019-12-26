Beşiktaş'tan Guilherme'ye resmi teklif yok

Kulüp televizyonuna konuşan Ravcı, transferle ilgili sorulara cevap verdi. Son günlerde adı farklı kulüplerle anılan Guilherme’ye resmi bir teklifin gelmediğini kaydeden Ravcı, “Guilherme için Beşiktaş’tan gelen herhangi resmi bir teklif yok. Menajerler aracılığıyla bir görüşme olmuş olsaydı ondan da haberimiz olurdu. Biz Guilherme ile devam etmekten yanayız. Tabii bunun dışında Acquah ve Hadebe’nin de adı transferde kullanılmaya başladı. Tabii bir taraftan da bu haberlere seviniyoruz. Çünkü futbolcularımıza taliplilerin çıkması bizim transferde doğru yol izlediğimizi gösterir” dedi.

Guilherme'nin menajerinden Beşiktaş'a sürpriz ziyaret Yeni Malatyaspor'da ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho, Nevzat Demir Tesisleri'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın tesislerinden fotoğraflar paylaşan menajerin, transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.28 yaşındaki oyuncunun adı bir süredir Beşiktaş Kulübü'yle anılıyordu. "Resmi bir teklif geldiğinde konuşulur"Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Guilherme'nin Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki söylentilerle ilgili geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı;"Bize gelen herhangi bir resmi teklif yok. Birçok oyuncumuza yurt içinden yurt dışından teklifler geldi. Bu bizim oyuncu tercihlerimizin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Guilherme de bu takımın iyi bir profesyonelidir, teklifler gelebilir, transfer döneminde bu tür şeyler olabilir. Guilherme bizim oyuncumuz. Buraya hizmet etmeye devam edecek. Resmi bir teklif geldiğinde de bu oturulur, konuşulur ona göre değerlendirilir."Bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunan ve 2021 yılına kadar Yeni Malatyaspor ile kiralık sözleşmesi olan Guilherme, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 4 gol atarken 6 da asist kaydetti.

“İkinci yarıya yapacağımız takviyelerle daha iyi girmek istiyoruz”

Ravcı, ligin ilk yarısını kötü sayılmayacak bir pozisyonda bitirmeye yakın olduklarını da belirterek şunları söyledi:

"Bakıldığında aslında kötü sayılmayacak bir pozisyondayız. Sezon başında Avrupa Kupaları’na katıldık ve oradan Türkiye’ye puanlar kazandırdık. Ligde kaybettiğimiz maçlara baktığımızda ise son saniyede yediğimiz goller var. Yine hakem hatalarından dolayı yenildiğimiz maçlar var. Tabi daha iyisini yapabilir miydik, bence yapabilirdik. İnşallah ikinci yarıya yapacağımız takviyelerle daha iyi girmek istiyoruz."



