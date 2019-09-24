Beşiktaş'tan istifa edeceğini açıklayan Fikret Orman'ın yerine ismi geçen 5 aday

Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, mevcudiyetinin kulübe zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı. Orman'ın sürpriz istifa kararının ardından yeni başkanın kim olacağı sorusu merak konusu oldu.

Siyah-beyazlı kulüpte başkan adaylığı için Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Yıldırım Demirören, Hürser Tekinoktay ve İsmail Ünal'ın isimleri ön plana çıktı.

En güçlü aday Çebi

Fikret Orman'ın eski yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Ahmet Nur Çebi'nin adaylığını açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor. Orman'ın yeni yönetiminde görev almayı istemeyen Çebi, daha önce yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta başkan olmak istediğini ifade etmişti. Camia ile ilişkileri iyi seviyede olan Çebi, en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

Demirören zayıf ihtimal

TFF ve Beşiktaş eski başkanı Yıldırım Demirören'in de aday olabileceği iddialar arasında yer aldı. Ancak Demirören'in adaylığının zayıf bir ihtimal olduğu belirtiliyor. Yıldırım Demirören, hafta içinde yaptığı açıklamada, "Çok fazla işim gücüm var. Fikret Orman devam etmeli ve görev süresini bitirmeli" ifadelerini kullandı.



Serdal Adalı'nın ismi potansiyel aday

Fikret Orman'ın yeni yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Serdal Adalı'nın da adı adaylar arasında geçiyor. Adalı daha önce Beşiktaş başkanlığı için adaylığını koymuş ancak yarışta Fikret Orman'a kaybetmişti. 'Serdal Adalı' isminin potansiyel başkan adayı olduğu ifade ediliyor.



Hürser Tekinoktay aday olacak

Hürser Tekinoktay siyah-beyazlı kulüpte adaylığını açıklayan ilk isim oldu. Tekinoktay, "4 ay önce aday olmuş birisinin, normal olarak bu süreçte aday olması bekleniyor. Yapacağım değerlendirmelerin ardından ben de gerekli açıklamaları yapacağım" dedi.

Son yapılan seçimli genel kurulda Fikret Orman'la başkanlık yarışına giren Tekinoktay, 2 bin 882'ye bin 617 oyla seçimi kaybetmişti.

En zayıf aday: İsmail Ünal

Beşiktaş başkanlığı için adı geçen bir diğer isim ise İsmail Ünal. Ünal, siyah-beyazlı kulüpte daha önce BJK Yönetim Kurulu Üyeliği ve BJK Genel Sekreterlik görevlerini üstlenmişti.

Beşiktaş'ın tüzüğüne göre başkanın görevi bırakması durumunda, seçime 6 aydan fazla süre varsa olağanüstü seçim kararı alınır. Seçim tarihine kadar da mevcut yönetim kurulu, ikinci başkanın başkanlığında seçime kadar görevi yürütür.