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Beşiktaş'tan Welinton açıklaması: İddialar gerçek dışıdır

Beşiktaş forması giyen Welinton'un Suudi Arabistan’ın Al Hilal kulübüne transfer olacağı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Welinton, siyah-beyazlı formayla 6 resmi maça çıktı.

Welinton, siyah-beyazlı formayla 6 resmi maça çıktı.

Fotoğraf: MURAD SEZER / Reuters

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Welinton için Al Hilal'den 3.5 milyon euroluk bir teklif geldiği iddia edilmişti. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yalanlama geldi. Kulübün resmi sitesinden yapılana açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Herhangi bir teklif yok"

  • "Futbolcumuz Welinton Souza’nın Suudi Arabistan’ın Al Hilal kulübüne transfer olacağı yönünde medyada bir süredir yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır.
  • Kulübümüze, Welinton Souza için ne haberde iddia edilen kulüpten ne de başka bir kulüpten herhangi bir teklif gelmemiştir.
  • Taraftarlarımızdan bu tarz haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Ortayı bulalım Dorukhan
Ortayı bulalım Dorukhan

Beşiktaş’ta, dış tranfer döneminin kapanmasının ardından iç transferde de hareketli günler yaşanıyor. Özellikle Milli futbolcu Dorukhan Toköz konusu siyah-beyazlılarda gündemin ilk sırasını meşgul ediyor. Yönetim, Dorukhan konusunu devre arasına kadar çözmek istiyor. Siyah-beyazlı kulüp ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Yıllık 350 bin euro kazanan 24 yaşındaki futbolcunun, maaşında iyileştirme yapılması yönünde talebinin olduğu biliniyor. Yeni teklif yapıldıBaşkan Ahmet Nur Çebi’nin, “Beşiktaş’ta oynamayı istediği takdirde sözleşme imzalar. Aksi takdirde ise Allah yolunu açık etsin” sözlerini kullandığı Dorukhan konusuyla artık Asbaşkan Emre Kocadağ ilgilenecek. Menajeri Ahmet Bulut ise, Milli futbolcu ile ilgili Beşiktaş’tan başka bir takımla görüşmediklerini belirtti. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan konusunda temkinli davranan Beşiktaş yönetimi, 500 bin euro teklif ettiği orta saha oyuncusuna bonusların da olduğu yeni teklifini yaptı ve “Ortayı bulalım” mesajını verdi. Dorukhan’ın 1.1 milyon euroluk talebini 900 bin euroya indirdiği öğrenildi. Beşiktaş'ta taşlar oynuyor: Sergen Yalçın'dan dikkati çeken kadro kararı

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