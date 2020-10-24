Beşiktaş'tan Welinton açıklaması: İddialar gerçek dışıdır

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Welinton için Al Hilal'den 3.5 milyon euroluk bir teklif geldiği iddia edilmişti. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yalanlama geldi. Kulübün resmi sitesinden yapılana açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Herhangi bir teklif yok"

"Futbolcumuz Welinton Souza’nın Suudi Arabistan’ın Al Hilal kulübüne transfer olacağı yönünde medyada bir süredir yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır.

Kulübümüze, Welinton Souza için ne haberde iddia edilen kulüpten ne de başka bir kulüpten herhangi bir teklif gelmemiştir.

Taraftarlarımızdan bu tarz haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."