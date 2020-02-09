SÜPER LİG

Biano: Trabzonspor ve Sörloth'tan özür dilerim

Gençlerbirliği forması giyen Baiano, Trabzonsporlu Sörloth'un kırmızı kart görmesine sebebiyet verdiği için Norveçli oyuncudan özür diledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sörloth bu sezon ligde çıktığı 20 maçta 16 gol attı.

Sörloth bu sezon ligde çıktığı 20 maçta 16 gol attı.

Trabzonspor'un deplasmanda Gençlerbirliği'nin 2-0 mağlup ettiği maçta bordo-mavili futbolcu Alexander Sörloth, 90+3. dakikada Fabricio Baiano'nun kendisine attığı tekmeler sonrası rakibine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart görmüştü. Baiano, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Sörtloh'tan özür diledi.

Brezilyalı futbolcu paylaşımında, "Maçı kazanmayı çok istiyordum. Takımımın formasını onurlandırmak istedim sadece. Bundan dolayı maçtan Sörloth’un atılmasını istemeden sağladım. Senden, kulüpten ve herkesten içtenlikle özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Baiano'nun açıklaması
Baiano'nun açıklaması



Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Amedspor oyuncusu Mansur Çalar rakip oyuncuya...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.