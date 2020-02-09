Biano: Trabzonspor ve Sörloth'tan özür dilerim

Trabzonspor'un deplasmanda Gençlerbirliği'nin 2-0 mağlup ettiği maçta bordo-mavili futbolcu Alexander Sörloth, 90+3. dakikada Fabricio Baiano'nun kendisine attığı tekmeler sonrası rakibine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart görmüştü. Baiano, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Sörtloh'tan özür diledi.

Brezilyalı futbolcu paylaşımında, " Maçı kazanmayı çok istiyordum. Takımımın formasını onurlandırmak istedim sadece. Bundan dolayı maçtan Sörloth’un atılmasını istemeden sağladım. Senden, kulüpten ve herkesten içtenlikle özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği maçının ardından Sörloth'un ayağının son hali👇 pic.twitter.com/QBoKLF7FTJ — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 8 Şubat 2020