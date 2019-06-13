AVRUPA LİGLERİ

Bilic İngiltere'ye döndü

İngiltere Championship takımlarından West Bromwich Albion, Hırvat teknik adam Slaven Bilic ile iki yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Bilic, Türkiye'de Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

Bilic, Türkiye'de Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

Fotoğraf: IHA

Championship ekiplerinden West Bromwich Albion, takımın başına bir dönem Türkiye’de de çalışmış tanıdık bir ismi getirdi. İngiliz ekibi, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklama ile Hırvat teknik direktör Slaven Bilic ile anlaştıklarını duyurdu.

West Bromwich, Bilic ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Anlaşma ile ilgili olarak açıklama yapan Bilic, kulübün Premier Lig’e geri dönme isteğinin kendisini ikna ettiğini, teklif geldiğinde kabul etmek için iki kez düşünmediğini ifade etti.

  • Kariyerinde Hırvatistan Milli Takımı’nı çalıştıran 50 yaşındaki teknik adam, ayrıca Hajduk Split, Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş, West Ham United ve son olarak Al Ittihad-Jeddah kulüplerinde görev almıştı.

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