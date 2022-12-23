Blaise Matuidi futbolu bıraktığını açıkladı

ABD 1. Lig ekiplerinden Miami'de forma giyen 35 yaşındaki Fransız futbolcu Blaise Matuidi, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Fransız futbolcu, kariyerinde Paris Saint-Germain, Saint-Etienne, Juventus ve Troyes takımlarında forma giymişti.
Kariyeri boyuncu 699 maça çıkan tecrübeli orta saha, 50 gol ve 44 asistle oynadı. Matuidi milli takım kariyerinde ise, 84 maçta, 9 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.
- "Boğazım düğümlü ama gururluyum"
- 2018 yılında Fransa ile Dünya Kupası'nı kazanan Blaise Matuidi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbol, seni çok sevdim. Futbol, bana çok şey verdin ama dur demenin zamanı geldi. Çocukken hayallerimi, erkek olarak hayallerimi gerçekleştirdim. Bugün bu sayfayı boğazım düğümlü ama gururla çeviriyorum" ifadelerini kullandı.
Matuidi'ye ödenen maaşla ücret tavanını aşan Inter Miami'ye, 2 milyon dolar para cezası kesildi pic.twitter.com/J82nxUIFVi
Matuidi'ye ödenen maaşla ücret tavanını aşan Inter Miami'ye, 2 milyon dolar para cezası kesildi pic.twitter.com/J82nxUIFVi— SPOR (@yenisafakspor) May 29, 2021