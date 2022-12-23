Spor Blaise Matuidi futbolu bıraktığını açıkladı
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Blaise Matuidi futbolu bıraktığını açıkladı

Daha önce PSG ve Juventus gibi dünyaca ünlü takımların formasını giyen ve son olarak ABD'de futbol yaşamını sürdüren Fransız futbolcu Blaise Matuidi, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Blaise Matuidi futbolu bıraktı mı? ​Blaise Matuidi kaç yaşında?
​Blaise Matuidi 2018 yılında Dünya Kupası'nı kazanmıştı

ABD 1. Lig ekiplerinden Miami'de forma giyen 35 yaşındaki Fransız futbolcu Blaise Matuidi, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Fransız futbolcu, kariyerinde Paris Saint-Germain, Saint-Etienne, Juventus ve Troyes takımlarında forma giymişti.

Kariyeri boyuncu 699 maça çıkan tecrübeli orta saha, 50 gol ve 44 asistle oynadı. Matuidi milli takım kariyerinde ise, 84 maçta, 9 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

  • "Boğazım düğümlü ama gururluyum"
  • 2018 yılında Fransa ile Dünya Kupası'nı kazanan Blaise Matuidi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbol, seni çok sevdim. Futbol, bana çok şey verdin ama dur demenin zamanı geldi. Çocukken hayallerimi, erkek olarak hayallerimi gerçekleştirdim. Bugün bu sayfayı boğazım düğümlü ama gururla çeviriyorum" ifadelerini kullandı.
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