Bodrum FK'dan biletlere büyük indirim

Kritik karşılaşmada Bodrum İlçe Stadı'nda taraftarının desteğini arkasına almak isteyen yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe maçında 5 bin TL'ye satışa çıkan maraton ve 2 bin 500 TL olarak belirlenen kale arkalarını 48 TL'ye indirdi.