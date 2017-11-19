NBA

Boston Celtics durdurulamıyor

NBA'de Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 110-99 yenerek üst üste 15. galibiyetini elde etti. Son şampiyon Golden State Warriors, Philadelphia 76ers'a konuk olduğu maçı 124-116 kazandı. Batı Konferansı lideri Houston Rockets, Memphis Grizzlies deplasmanında 105-83'lük galibiyete ulaştı.

Haber Merkezi AA
Boston Celtics, Philips Arena'da oynanan karşılaşmada Hawks'ı 110-99 mağlup ederek art arda 15. galibiyetini aldı.

Boston Celtics, Philips Arena'da oynanan karşılaşmada Hawks'ı 110-99 mağlup ederek art arda 15. galibiyetini aldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 110-99 yendi.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Celtics, Philips Arena'da oynanan karşılaşmada Hawks'ı 110-99 mağlup ederek art arda 15. galibiyetini aldı.

Celtics'te Kyrie Irving 30, Jaylen Brown 27, Jayson Tatum ve Marcus Morris 14'er sayı attı.

Doğu Konferansı'nda son sırada bulunan Hawks'ta Dennis Schroder'in 23, Kent Bazemore'un 19, John Collins'in 18 sayısı sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi. Ev sahibi ekipte milli basketbolcu Ersan İlyasova forma giymedi.


Warriors, 76ers engelini aştı

Son şampiyon Golden State Warriors, Wells Fargo Center'da konuk olduğu Philadelphia 76ers'ı 124-116 mağlup etti.

  • Üçüncü çeyrekte rakibine 47-15'lik üstünlük kurarak bu sezon 12. galibiyetine ulaşan Warriors'ta Stephen Curry 35, Kevin Durant 27, Klay Thompson 17 sayı üretti. Ev sahibi takımda milli basketbolcu Furkan Korkmaz süre almadı.


Golden State Warriors, Philadelphia 76ers'ı 124-116 mağlup ettiği maçta Stephen Curry 35 sayı attı.
Golden State Warriors, Philadelphia 76ers'ı 124-116 mağlup ettiği maçta Stephen Curry 35 sayı attı.

Lider Rockets doludizgin

Batı Konferansı lideri Houston Rockets, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 105-83'lük skorla geçti.

  • FedEx Forum'da oynanan karşılaşmada Rockets'a sezonun 13. galibiyetini getiren isim, 29 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 3 top çalmayla mücadele eden James Harden oldu. Konuk ekipte Chris Paul ve Clint Capela 17'şer sayıyla oynadı.

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