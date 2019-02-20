SÜPER LİG

Brezilyalı yıldız futbolcu Pato ay sonunda serbest kalabilir

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Pato, ay sonunda bonservisini eline alabilir. Çin kulübü Tianjin Tanhai'deki ödeme sıkıntıları nedeniyle kulüp arayışlarında olan futbolcunun ülkesine dönüş yapabileceği konuşuluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pato, Brezilya Milli Takımı ile 27 resmi maçta 10 gol atma başarısı gösterdi.

Pato, Brezilya Milli Takımı ile 27 resmi maçta 10 gol atma başarısı gösterdi.

Süper Lig'de büyük takımlarla ismi birçok dönemde anılan Brezilyalı futbolcu Pato, Şubat ayı sonunda kulübüyle sözleşmesini sonlandırabilir.

Çin basınında yer alan haberlere göre Tianjin Tanhai'nin içinde bulunduğu durum nedeniyle ödemelerde yaşanan sıkıntılar Pato'nun ayrılığını kolaylaştırıyor. Brezilya'dan birçok teklif alan oyuncunun Çin ekibi Guanghzou Evergrande tarafından da istendiği ancak yabancı sınırı nedeniyle bu transferin şu anda zorda olduğu belirtildi.

Pato ile devre arasında Galatasaray'da ilgilenmiş ancak transfer için sonuç alınamamıştı.

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