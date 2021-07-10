Brezilya'nın tarihinde hiç yenemediği 2 takım

Kupa Amerika finalinin adı belli oldu. Finalde Brezilya ile Arjantin karşı karşıya geliyor. Daha önce bu iki ülke 105 maçta karşı karşıya geldi.

Mücadelelerin 44'ünü Brezilya kazanırken, 39 maçta Arjantin üstün geldi. 22 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Brezilya 176 gol atarken, kalesinde 167 gol gördü.

Brezilya'nın hiç yenemediği 2 takım

Brezilya Milli Takımı, şu ana kadar oynadığı 2 ülkeye karşı hiç galip gelemedi. Bu ülkeler Senegal ve Norveç. 10 Ekim 2019 tarihinde Senegal ile bir dostluk maçında karşı karşıya gelen Brezilya, sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Norveç ile 4 kez mücadele eden Brezilya, bu karşılaşmalarda hiç galip gelemezken, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

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Arjantin 5 ülkeyi hiç yenemedi

Arjantin daha önce 2 kez karşılaştığı Kamerun ve Norveç'i hiç mağlup edemedi. Kamerun'a karşı 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Arjantin, Norveç ile oynadığı 2 maçta da sahadan üzgün ayrıldı. Arjantin ayrıca birer kez oynadığı Belarus, İzlanda ve Litvanya ile berabere kaldı.