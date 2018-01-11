Bruma'nın menajerinden Galatasaray sözleri

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma'nın menajeri Catio Balde, Portekizli futbolcunun sarı-kırmızılı takıma dönmesinin mümkün olmadığını dile getirdi ve transfer dedikodularına son noktayı koydu.

Skorer'e konuşan Balde, şunları söyledi:

Bruma, Fatih Terim'i çok seviyor ancak Leipzig onu bırakmama kararı aldı. Kendisi de dönmeyi düşünmüyor.

Sezon başında 15 milyon euroya Almanya'nın RB Leipzig takımına transfer olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 2013 yılında Sporting Lizbon'dan Galatasaray'a Fatih Terim döneminde 11 milyon euro bedelle transfer edilmişti.