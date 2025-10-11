Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Bulgaristan - Türkiye | Canlı izle - Canlı sonuç

Bulgaristan - Türkiye | Canlı izle - Canlı sonuç

16:1311/10/2025, Cumartesi
G: 11/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
A Milli Futbol Takımı
A Milli Futbol Takımı

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak olan mücadele TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'a konuk olacak.


Vasil Levski Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Portekizli hakem Godinho düdük çalacak.


Türkiye, üçüncü maçlar öncesinde aynı puana sahip Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor. Bulgaristan ise puansız son sırada bulunuyor.


Ay-yıldızlı ekipte, Bulgaristan maçı öncesinde tek eksik Barış Alper Yılmaz. Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören milli oyuncu, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.


BULGARİSTAN - TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER
Bulgaristan:
Vutsov, Dimitrov, Bozhinov, Tsenov, Minkov, Nedyalkov, Petkov, Milanov, Kraev, Kirilov, Nikolov
Türkiye:
Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE CANLI İZLE
Bulgaristan - Türkiye maçını canlı izlemek için


DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PUAN DURUMU

#Türkiye
#Bulgaristan
#Dünya Kupası Elemeleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON AÇIKLAMALAR 11 EKİM: 3600 ek gösterge çıkacak mı, torba yasada var mı?