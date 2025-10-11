2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak olan mücadele TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'a konuk olacak.
Vasil Levski Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Portekizli hakem Godinho düdük çalacak.
Türkiye, üçüncü maçlar öncesinde aynı puana sahip Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor. Bulgaristan ise puansız son sırada bulunuyor.
Ay-yıldızlı ekipte, Bulgaristan maçı öncesinde tek eksik Barış Alper Yılmaz. Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören milli oyuncu, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.