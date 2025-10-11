A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'a konuk oldu.





Vasil Levski Stadyumu'nda oynanan mücadeleden ay-yıldız ekip, 6-1 galibiyetle ayrıldı.





Millilere üç puanı getiren golleri 11. dakikada Arda Güler, 49. dakikada Popov (K.K), 51, 56. dakikada Kenan Yıldız (2), 65. dakikada Zeki Çelik ve 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Bulgaristan'ın tek golünü 13. dakikada Radoslav Kirilov attı.





Bu sonucun ardından Türkiye puanını 6 yaparak ikinci sıraya yükseldi. Bulgaristan ise puansız son sırada kaldı.





Gruptaki bir diğer karşılaşmada İspanya konuk ettiği Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.





A Milli Takım, 4. maçında 14 Ekim Salı günü Gürcistan'ı Kocaeli'de ağırlayacak.





BULGARİSTAN - TÜRKİYE 11'LER

Bulgaristan: Vutsov, Dimitrov, Bozhinov, Tsenov, Minkov, Nedyalkov, Petkov, Milanov, Kraev, Kirilov, Nikolov

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Oğuz, Kerem, Kenan.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

11' Millilerimiz, Arda Güler'in golü ile maçta öne geçti. Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında topla buluşan Arda Güler, sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla topu Dimitar Mitov'un yanından ağlarla buluşturdu: 0-1.

13' Bulgaristan, Radoslav Kirilov'un golü ile maçta eşitliği yakaladı. Despodov'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Radoslav Kirilov'un yaptığı vuruşta Zeki Çelik'e çarpan top Uğurcan Çakır'ı yanıltarak solundan ağlarla buluştu: 1-1.

15' Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza alanında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta Dimitar Mitov topa hakim olmayı başardı.

28' Radoslav Kirilov'un ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıktı.

İKİNCİ YARI

49' Savunma arkasına koşu yapan Kenan Yıldız ile ikili mücadeleye giren Popov, kaleye doğru yaptığı vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-2.

51' Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Kenan Yıldız, altıpas önünde rakibini ekarte ederek yaptığı şık vuruşla topu Dimitar Mitov'un yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-3.

57' Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla topla buluşan Kenan Yıldız, ceza alanında sol çaprazdan yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı Dimitar Mitov'un yanından uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 1-4.

65' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Arda Güler 'in ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Zeki Çelik, ön direkten gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Dimitar Mitov'un yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-5.

90+3' Hızlı gelişen atakta Oğuz Aydın'ın ceza alanının solundan içeri çevirdiği pasını iyi takip eden İrfan Can Kahveci, yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla topu Dimitar Mitov'un yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-6.





BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇ SONUCU





BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ

Bulgaristan - Türkiye maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





MAÇTAN NOTLAR

-Hakan Çalhanoğlu 'dalya' dedi

Bulgaristan maçında ilk 11'de yer alan Kaptan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım ile 100. maçına çıktı.





A Milli Takım formasını ilk olarak 6 Eylül 2013'te, 19 yaşındayken Andorra ile Kayseri'de oynanan 2014 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında giyen Hakan, 100. maçını Bulgaristan karşısında oynadı.





Hakan Çalhanoğlu, Türk futbol tarihinde A Milli formayı 100 kez giyen 5. oyuncu unvanı Arda Turan ile paylaştı.





-Montella tarihe geçti

Bulgaristan karşısında alınan 6-1'lik zaferin ardından, Milli Takım tarihinde en fazla galibiyet alan yabancı teknik direktör Vincenzo Montella oldu.

-Türk taraftarlar milli takımı yalnız bırakmadı

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.

Ay-yıldızlı taraftarlar, yaklaşık 43 bin seyirci kapasitesine sahip Vasil Levski Ulusal Stadı'nda kendilerine ayrılan yeri doldurdu.​​​​​​​ Bulgar taraftarlar arasında da Türk taraftarların yer aldığı görüldü.





