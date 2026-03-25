Burak Yılmaz idmana katılamadı

Burak Yılmaz idmana katılamadı

15:4725/03/2026, Çarşamba
Burak Yılmaz, Gaziantep FK'nın başında çıktığı 14 maçta 1.14 puan ortalaması yakaladı.
Burak Yılmaz, Gaziantep FK'nın başında çıktığı 14 maçta 1.14 puan ortalaması yakaladı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü sahasında Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Burak Yılmaz, UEFA Pro Lisans Kursu'nda olmasından dolayı idmanda yer almadı.

Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz'ın UEFA Pro Lisans Kursu'nda olmasından dolayı yardımcı antrenörlerin yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.


Antrenmana milli takımlarında bulunan Deian Sorescu, Nihad Mujakic ve Myenty Abena katılmadı.


Isınma hareketleriyle başlayan idman, güç ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla sona erdi.


Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.





