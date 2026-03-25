Burak Yılmaz idmana katılamadı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü sahasında Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Burak Yılmaz, UEFA Pro Lisans Kursu'nda olmasından dolayı idmanda yer almadı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz'ın UEFA Pro Lisans Kursu'nda olmasından dolayı yardımcı antrenörlerin yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.
Antrenmana milli takımlarında bulunan Deian Sorescu, Nihad Mujakic ve Myenty Abena katılmadı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, güç ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.