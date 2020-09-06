Caner Erkin'in Sivasspor'a attığı frikik golünü izle
Caner Erkin frikikten attı, Fenerbahçe şampiyon oldu
Fenerbahçe, hazırlık turnuvasında Sivasspor'u 1-0 yenerek şampiyon oldu. Sarı-lacivertlilere kupayı getiren golü frikikten Caner Erkin kaydetti. Caner'in fileleri havalandırdığı şık golü haberimizden izleyebilirsiniz.
Haber MerkeziİHA, Yeni Şafak
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı özel bir hazırlık turnuvasında final müsabakasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
Ülker Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazanarak turnuvayı şampiyon tamamlamış oldu.
Maçın 11'leri
Fenerbahçe maça; Altay, Gökhan, Serdar, Sadık Caner, Tolga, Gustavo, Sinan, Thiam, Deniz, Frey 11’i ile başladı.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise karşılaşmaya Muammer, Goiano, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Cofie, Erdoğan, Hakan, Ziya, Gradel, Yatabare 11'iyle çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle geçildi.
Caner Erkin frikikten attı
Maçın ikinci yarısında 67. dakikada Caner Erkin serbest vuruştan attığı gol ile Fenerbahçe’yi öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca 1-0 sarı-lacivertli takımın üstünlüğü ile noktalandı.
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