Caner Erkin frikikten attı, Fenerbahçe şampiyon oldu

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı özel bir hazırlık turnuvasında final müsabakasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazanarak turnuvayı şampiyon tamamlamış oldu.

Maçın 11'leri

Fenerbahçe maça; Altay, Gökhan, Serdar, Sadık Caner, Tolga, Gustavo, Sinan, Thiam, Deniz, Frey 11’i ile başladı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise karşılaşmaya Muammer, Goiano, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Cofie, Erdoğan, Hakan, Ziya, Gradel, Yatabare 11'iyle çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle geçildi.

Caner Erkin frikikten attı

Maçın ikinci yarısında 67. dakikada Caner Erkin serbest vuruştan attığı gol ile Fenerbahçe’yi öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca 1-0 sarı-lacivertli takımın üstünlüğü ile noktalandı.

İşte Fenerbahçe'ye kupayı kazandıran Caner Erkin'in golü;

Caner Erkin, frikikten Sivasspor filelerini havalandırıyor ☄ pic.twitter.com/NhkqCKQ8dO — Tutkumuz Fenerbahçe (@FBTutkusu_) September 5, 2020



