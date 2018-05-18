Casillas imzayı attı

Portekiz Ligi'nde Porto formasıyla şampiyonluk yaşayan İspanyol kaleci Iker Casillas, 1 yıl daha kulübünde kaldı.
Hakkında çeşitli transfer iddiaları çıkan ve takımdan ayrılması beklenen tecrübeli eldivenin bu imzası, şaşkınlığa sebep oldu. Yıldız ismin yıllık ücretinde indirime gittiği ifade ediliyor.
Iker Casillas renova 💙#FCPorto #nascidosparavencer #IkerCasillas pic.twitter.com/abbo3ItU5I
Iker Casillas renova 💙#FCPorto #nascidosparavencer #IkerCasillas pic.twitter.com/abbo3ItU5I— FC Porto (@FCPorto) 17 Mayıs 2018
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