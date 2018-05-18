Casillas imzayı attı

Portekiz Ligi'nde Porto formasıyla şampiyonluk yaşayan İspanyol kaleci Iker Casillas, 1 yıl daha kulübünde kaldı.

Hakkında çeşitli transfer iddiaları çıkan ve takımdan ayrılması beklenen tecrübeli eldivenin bu imzası, şaşkınlığa sebep oldu. Yıldız ismin yıllık ücretinde indirime gittiği ifade ediliyor.