AVRUPA LİGLERİ

Casillas imzayı attı

Porto forması giyen ve takımdan ayrılması beklenen İspanyol file bekçisi Iker Casillas, sürpriz bir kararla kulübüyle sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Casillas, uzun yıllar Real Madrid forması giydikten sonra Porto'ya transfer olmuştu.

Casillas, uzun yıllar Real Madrid forması giydikten sonra Porto'ya transfer olmuştu.

Fotoğraf: ANDREW YATES / Reuters

Portekiz Ligi'nde Porto formasıyla şampiyonluk yaşayan İspanyol kaleci Iker Casillas, 1 yıl daha kulübünde kaldı.

Hakkında çeşitli transfer iddiaları çıkan ve takımdan ayrılması beklenen tecrübeli eldivenin bu imzası, şaşkınlığa sebep oldu. Yıldız ismin yıllık ücretinde indirime gittiği ifade ediliyor.

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