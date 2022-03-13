Spor Cedinin 14 sayısı yetmedi
NBA

Cedi'nin 14 sayısı yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers'ı 101-91'lik skorla yenerek sezonun 41. galibiyetine imza attı. Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, karşılaşmada 14 sayı kaydetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cedinin 14 sayısı yetmedi
Cedi Osman

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren takımların mücadelesinde kazanan taraf, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 10 sayı farkla geçen Chicago Bulls oldu.

Konferans 4'üncüsü Bulls'ta DeMar DeRozan 25 sayı ve 6 asist, Nikola Vucevic 20 sayı ve 14 ribaunt, Ayo Dosunmu 17 sayı, Javonte Green 12 sayı ve 8 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 29. kez kaybeden 38 galibiyetli Cavaliers'ta Darius Garland 25 sayı, 7'şer asist ve ribaunt, Evan Mobley 17 sayı ve 7 ribaunt, 32 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman 14 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ve 2 top çalma, Kevin Love ise 10 sayı ve 11 ribauntla oynadı.

Warriors'ı galibiyete Klay Thompson taşıdı

Batı Konferansı temsilcisi Golden State Warriors, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 122-109'luk skorla geçerek sezonun 46. galibiyetine ulaştı.

Warriors'ta uzun bir sakatlık sürecinin ardından bu yıl sahalara geri dönen Klay Thompson 38 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Jordon Poole 30 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Andrew Wiggins 21 sayı, Jonathan Kuminga 14 sayı ve 11 ribauntla takımının galibiyetinde etkili oldu. All star Stephen Curry ise 8 sayı, 8 asist ve 5 ribauntla beklentilerin altında performans sergiledi.

Sezonun 26. mağlubiyetini alan Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 31 sayı ve 8 ribaunt, Khris Middleton 18 sayı ve 6 asist, Serge Ibaka 15 sayı ve 6 ribaunt, Jrue Holiday 13 sayı ve 7 asistle maçı tamamladı.

Sonuçlar

  • Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 101-91
  • Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 104-113
  • San Antonio Spurs-Indiana Pacers: 108-119
  • Golden State Warriors-Milwaukee Bucks: 122-109
  • Utah Jazz-Sacramento Kings: 134-125
  • Denver Nuggets-Toronto Raptors: 115-127
  • Portland Trail Blazers-Washington Wizards: 127-118

NBA'de Lakers LeBron James'in 50 sayısıyla kazandı
SPOR
NBA'de Lakers LeBron James'in 50 sayısıyla kazandı
Devlet ödeyecek

Devlet ödeyecek

​Kar her yeri yıkıp geçmişti.
NATO üssüne 8 füze

NATO üssüne 8 füze

Rusya Ukrayna-Polonya sınırındaki eğitim merkezini vurdu.
İşgal saldırılarında 18inci gün: Zelenskiyden Şehirlerimiz haritadan silindi itirafı

Meteoroloji beş günlük hava durumunu paylaştı.

Sabah saatlerinde yeniden etkisini arttırdı.

​Kar fırtınası sonrası yüzde 15'e kadar düştü.

​Savaşın mağduru yine onlar.

Zelenskiy'den Rusya'ya Herson tepkisi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı: 7 kişi hayatını kaybetti.

​Kar fırtınası hava ulaşımını da vurdu.
İstifa ettim Afrika'ya tek yön bilet aldım
Hayat

İstifa ettim Afrika'ya tek yön bilet aldım

İşinden istifa edip Afrika bölgesine uçan ve burada Universal Uluslararası Kalkınma ve Çevre Derneği’ni kuran Hayri Dağlı, bin 300’ün üzerinde sürdürülebilir su, tarım, enerji ve eğitim projesi ile Asya, Afrika ve Türkiye’nin en zorlu bölgelerinde 250 binden fazla insanın yaşamına dokunuyor. Hayri Dağlı Afrika yolculuğunu çılgınlık değil insanlık görevi olarak adlandırıyor ve şunları söylüyor: “2014’te Kilimanjaro Dağı’na tırmanmaya Afrika’ya gittim. Bu Afrika yolculuğu sırasında iç savaşlardan etkilenen, suya ve gıdaya ulaşamayan köylerin yaşadıkları zorluklardan, kadınların ve çocukların temiz bile olmayan suya ulaşmak için yaptıkları yolculuklar beni derinden etkiledi. İstanbul’a döndüm, işimden istifa ettim, evimi ihtiyacı olanlara verdim ve tek yön uçak bileti alarak Afrika’ya gittim.”
Eurovision silahı yeniden çekildi: Rusya diskalifiye edildi Ukrayna favoriler arasına yükseldi
Hayat

Eurovision silahı yeniden çekildi: Rusya diskalifiye edildi Ukrayna favoriler arasına yükseldi

Bir müzik etkinliği olmaktan çok, politik kimliğiyle öne çıkan Eurovision Şarkı Yarışması’nın bu yılki misyonu Ukrayna’ya birincilik vermek olacak. 66. kez 10-14 Mayıs tarihleri arasında ve İtalya’nın Torino kentinde düzenlenecek organizasyonu Ukrayna’nın kazanması için kampanya başlatıldı.
Türkçe söyleyerek tanınmak gurur verici
Hayat

Türkçe söyleyerek tanınmak gurur verici

Seslendirdiği RnB-Pop şarkıları ile Apple Music’in “Yükselen Yıldız” ve Spotify’ın EQUAL listesinde yer alarak zirveye oynayan Güneş, bu coğrafyadan bir sanatçının Türkçe şarkı söyleyerek, dünyanın en önemli spotlarında görünür olmasının gurur verici olduğunu söylüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.