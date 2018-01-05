Çekişmeli maçın kazananı Warriors

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı'nın iki iddialı takımının mücadelesinde Golden State Warriors, deplasmanda Houston Rockets'ı 124-114 yendi.

NBA'e iki maçla devam edildi. Toyota Center'da oynanan çekişmeli maçta konuk ekip Golden State Warriors, özellikle son periyottaki üstün performansının yardımıyla Houston Rockets'ı 124-114 yenerek sezonun 31'inci galibiyetini elde etti.

Batı Konferansı'nda liderliğini sürdüren Warriors'ta all-star oyunculardan Kevin Durant sakatlığı nedeniyle forma giymezken, Stephen Curry 29 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Klay Thompson 28 sayı kaydetti. Draymond Green ise 17 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla "triple-double" yaptı.



Green tarihe geçti

Bu sezon ikinci triple-double'ını yapan Green, yeni bir kulüp rekoruna da imza attı. 27 yaşındaki forvet, 2012'den bu yana giydiği Golden State Warriors formasıyla toplam 21'inci triple-double'ını yaparak eski basketbolcu Tom Gola'yı geçti ve bu alanda kulüp rekorunun yeni sahibi oldu.

Golden State Warriors (@warriors)'in paylaştığı bir gönderi ( Oca 4, 2018 at 7:47ös PST )



Westbrook takımını taşıdı

Günün diğer mücadelesinde Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'un üstün performansının yardımıyla konuk olduğu Los Angeles Clippers'ı 127-117'lik skorla geçti.

Sezonun 22'inci galibiyetini alan Thunder'da Westbrook 29 sayı, 12 ribaunt ve 11 asistle triple-double yaparak galibiyette önemli pay sahibi oldu. Paul George 31 sayı ve 6 ribaunt, Carmelo Anthony 22 sayı, Steven Adams ise 12 sayı ve 9 ribauntla skora destek verdi.