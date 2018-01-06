Celtics seriyi 5 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 91-84 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, çekişmeli mücadelenin ardından TD Garden'da ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 91-84 yendi.

Sezonun 32'nci, üst üste 5'inci galibiyetini alan Celtics'te Kyrie Irving 16 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, Marcus Smart 18 sayı, Terry Rozier 14 sayı ve 9 ribaunt ile oynadı. Aron Baynes ise 11 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaptı.

Boston Celtics (@celtics)'in paylaştığı bir gönderi ( Oca 5, 2018 at 5:47ös PST )

Ersan'ın çabası yetmedi

Batı Konferansı temsilcisi Portland Trail Blazers, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 110-89'luk skorla geçti.

Aldığı 28'inci mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan Hawks'ta Dennis Schroder 14 sayı ile takımının en skoreri olurken, milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 9 sayı, 11 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokluk performansına rağmen yenilgiyi önleyemedi.

Atlanta Hawks (@atlhawks)'in paylaştığı bir gönderi ( Oca 5, 2018 at 8:52ös PST )

Lakers galibiyeti unuttu

Charlotte Hornets, sezonun 15'inci galibiyetini, konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 108-94 mağlup ederek aldı.

Mağlubiyet serisini 9 maça çıkaran Batı Konferansı sonuncusu Lakers'ta Brandon Ingram 22 sayı ve 14 ribaunt, Julius Randle 15 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yapan isimler oldu. Brook Lopez ve Lonzo Ball 11'er sayı attı.