NBA

Celtics seriyi 5 maça çıkardı

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 7 sayı farkla geçerek üst üste 5'inci galibiyetini elde etti. Ersan İlyasova'nın 9 sayı ve 11 ribauntluk performans sergilediği maçta Atlanta Hawks, konuk olduğu Portland Trail Blazers'a farklı kaybetti

Haber Merkezi AA
Boston Celtics, Doğu Konferansında lider konumda bulunuyor.

Boston Celtics, Doğu Konferansında lider konumda bulunuyor.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 91-84 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, çekişmeli mücadelenin ardından TD Garden'da ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 91-84 yendi.

Sezonun 32'nci, üst üste 5'inci galibiyetini alan Celtics'te Kyrie Irving 16 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, Marcus Smart 18 sayı, Terry Rozier 14 sayı ve 9 ribaunt ile oynadı. Aron Baynes ise 11 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaptı.

Ersan'ın çabası yetmedi

Batı Konferansı temsilcisi Portland Trail Blazers, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 110-89'luk skorla geçti.

  • Aldığı 28'inci mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan Hawks'ta Dennis Schroder 14 sayı ile takımının en skoreri olurken, milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 9 sayı, 11 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokluk performansına rağmen yenilgiyi önleyemedi.

Lakers galibiyeti unuttu

Charlotte Hornets, sezonun 15'inci galibiyetini, konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 108-94 mağlup ederek aldı.

Mağlubiyet serisini 9 maça çıkaran Batı Konferansı sonuncusu Lakers'ta Brandon Ingram 22 sayı ve 14 ribaunt, Julius Randle 15 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yapan isimler oldu. Brook Lopez ve Lonzo Ball 11'er sayı attı.

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