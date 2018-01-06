Cenk Tosun transferinde fedakarlık yaptı

Beşiktaş'ın rekor bir fiyata Everton'a sattığı Cenk Tosun, dün İngiliz ekibinin sağlık kontrollerinden geçip 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Yıldız ismin bu transferde büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre siyah-beyazlılara 28 milyon euro gibi bir rakam kazandıran Cenk, kendi aldığı paradan kesintiye gidilse de buna razı oldu. Önceki gün Fikret Orman'ın Everton yetkililer ile el sıkışmasının ardından sıra Cenk ve İngiliz kulübün anlaşmasına geldi.

Daha önce milli oyuncu ile 4 milyon euroya prensip anlaşmasına varan Everton yetkilileri Beşiktaş'a fazla ödediklerini bahane edip Cenk'in parasından kesmek istediler.

Bu nedenle görüşmeler uzun sürdü. Gelinen son noktada Cenk ve Everton dün anlaştı ve ardından 4,5 yıllık imza geldi. Ancak bu imza sürecinin perde arkasından yine bir Cenk özverisi çıktı.

500 bin eurosunu Gaziantep'te bırakmıştı

2013-14 sezonu sonunda Gaziantep ile sözleşmesi bitecek olan milli golcü, ligin son ermesine 4 ay kala Beşiktaş'a imza atmıştı. Siyah-beyazlı takıma gelmek için 500 bin eurosunu Gaziantep'te bırakan Cenk, üstelik Beşiktaş'tan aldığı 900 bin euroluk çeki kırmızı-siyahlılara vermişti.

Everton ile yapılan görüşmelerde de karşı tarafın indirime gitmesine ses çıkarmayan başarılı oyuncu, ilk başta vergiler çıkınca 4 milyon euro alacakken 3 milyon 600 bin euroya 'evet' dedi.

Everton'dan Beşiktaş'a Cenk Tosun yanıtı Siyah-beyazlı kulüp, "Yaşadığımız unutulmaz" başlığı altında Cenk Tosun'un Beşiktaş'taki döneminden görüntülerin yer aldığı veda videosu paylaşırken, "Biz ona gözümüz gibi baktık, bundan sonra Tosun Paşamız size emanet" denildi. Everton Kulübü de sosyal medya hesabı üzerinden buna karşılık verdi.Yaşadığımız unutulmaz 🇹🇷@CenkTosun_ pic.twitter.com/LeyxiDdukx— Beşiktaş JK (@Besiktas) 5 Ocak 2018 "Ona burada iyi bakacağız"Cenk Tosun'un kısa bir açıklama yaptığı ve "Herkese merhaba. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Artık umarım Everton'ı desteklersiniz. Herkesi çok seviyorum. Türkiye'ye selamlar" ifadelerini kullandığı kısa bir video yayınlayan İngiliz kulübü, Beşiktaş'ın sosyal medya hesabını etiketleyerek, Türkçe olarak, "Everton'a hoş geldin Tosun Paşa. Hiç merak etmeyin, ona burada çok iyi bakacağız!" paylaşımında bulundu.Everton’a hoş geldin Tosun Paşa. Hiç merak etmeyin, ona burada çok iyi bakacağız! pic.twitter.com/tpF7o3KM5k— Everton (@Everton) 5 Ocak 2018