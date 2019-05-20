SÜPER LİG

Cenk Tosun'dan Denizlispor paylaşımı

Milli futbolcu Cenk Tosun, 9 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselen ege temsilcisi Denizlispor’un şampiyonluğunu, yeşil-siyahlı formayı giyip sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.

Haber Merkezi IHA
Cenk Tosun bu sezon Everton formasıyla Premier Lig'de 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

Cenk Tosun bu sezon Everton formasıyla Premier Lig'de 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Spor Toto 1. Lig’i lider olarak tamamlayıp şampiyon olarak Süper Lig’e çıkan Denizlispor’un şampiyonluğunu kutladı.

Yeşil-siyahlı formayı giyip fotoğraf çektiren Tosun, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından, “Şampiyon Denizlispor. Süper Lig’e hoş geldin Horoz” yazısıyla paylaştı.

Paylaşımı Denizlisporlu binlerce taraftar beğenirken, fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

  • Bilindiği üzere Cenk Tosun baba tarafından Denizli'lidir.


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