Cenk Tosun'un transferi Gaziantepspor'a nefes aldırdı

Beşiktaş'ın Everton'a sattığı Cenk Tosun'un transferinden elde edilen gelirin bir kısmı da Gaziantepspor'a gitti. Milli futbolcunun eski takımı, dayanışma katkı payı kuralından dolayı kasasına 1 milyon 809 bin TL koydu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olan Gaziantepspor, Everton'a transfer olan Cenk Tosun sayesinde biraz olsun nefes aldı. Güneydoğu temsilcisi, dayanışma katkı payı kuralından dolayı kasasına 402 bin euro (1 milyon 809 bin TL) koydu.
Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferiyle ilgili dün yaptığı açıklamada transferden doğan 1 milyon 157 bin 895 euroluk dayanışma katkı payı olduğu ve bu rakamı Everton tarafından ödeneceği açıklanmıştı.
Not: Dayanışma katkı payı, futbolcunun sözleşmesi bitmeden transfer olması durumunda, bonservis bedelinin yüzde 5'i üzerinden 12-23 yaş arasında oynadığı kulüplere veriliyor. Cenk Tosun, Gaziantepspor'da 3.5 yıl forma giydiği için katkı payından yüzde 35 pay almaya hak kazandı. Diğer kısmı alacak olan kulüp ise
Eintracht Frankfurt.
Gaziantepspor'a katkı payından düşen miktar 1 milyon 800 bin TL.
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