Cenk Tosun'un transferi Gaziantepspor'a nefes aldırdı

Kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olan Gaziantepspor, Everton'a transfer olan Cenk Tosun sayesinde biraz olsun nefes aldı. Güneydoğu temsilcisi, dayanışma katkı payı kuralından dolayı kasasına 402 bin euro (1 milyon 809 bin TL) koydu.

Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferiyle ilgili dün yaptığı açıklamada transferden doğan 1 milyon 157 bin 895 euroluk dayanışma katkı payı olduğu ve bu rakamı Everton tarafından ödeneceği açıklanmıştı.

Not: Dayanışma katkı payı, futbolcunun sözleşmesi bitmeden transfer olması durumunda, bonservis bedelinin yüzde 5'i üzerinden 12-23 yaş arasında oynadığı kulüplere veriliyor. Cenk Tosun, Gaziantepspor'da 3.5 yıl forma giydiği için katkı payından yüzde 35 pay almaya hak kazandı. Diğer kısmı alacak olan kulüp ise Eintracht Frankfurt.

Gaziantepspor'a katkı payından düşen miktar 1 milyon 800 bin TL.

Fikret Orman Cenk Tosun transferini anlattı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun'un Everton'a imzasını anlattı. Başarılı yönetici, milli futbolcunun gitmesinden dolayı üzgün olduklarını söyledi.İşte Fikret Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar;"Everton, çok iyi bir oyuncuyu çok makul bir fiyata aldı. Cenk, Türkiye yerine Portekiz ya da Fransa'da parlasaydı 80 milyon euro olabilirdi, bizde üzüntü var. Onun isteği üzerine transfer oldu. Türkiye'de kulüpler abuk sabuk transferlerle batma noktasına geldi, biz 3 senede 80 milyon euroluk satış yaptık. Beşiktaş camiası, Cenk Tosun'un evi. Kapımız ona her zaman açık. Çok daha büyük paralarla teklifler geldi ama Cenk, Everton'ı seçti. İstekleri bizim için önemliydi." Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun resmen Everton'da... Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (Oca 5, 2018 at 1:09ös PST) Transfer mesajı"Transfer yapmak istiyoruz, devre arası transferler riskli. Birkaç tanesinde de başarılı olamadık. Marcelo, Babel devre arası gelmişti, bunlarda başarılıydık. Transfer yapalım diye başarısız olmak istemiyoruz. Tosic'i çok severiz, evladımız. Resmi teklif gelmedi. Açıkçası satma fikrimiz de yok. Şahsen severim. Kamuoyu da beğenir. Duruşu var. 15 Temmuz'da tankın önünde durdu, ailemizden Tosic."Arda Turan konusu"Arda Turan çok sevdiğimiz bir oyuncu, şahsen de tanırım. Pırlanta gibi çocuktur Arda, çok popüler. Kıymetli bir oyuncu, kazanılması lazım, pozitifim. Hiç düşünmeden isteyeceğim oyuncudur. Mantıklı hareket ediyoruz ama şu an gündemimizde değil."

Beşiktaş Cenk Tosun için KAP açıklaması yaptı Beşiktaş, Everton'a transferi gerçekleşen Cenk Tosun için borsaya detaylı bir bildirimde bulundu.Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:Cenk Tosun'un transferi konusunda Everton kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.Everton kulübü tarafından şirketimize net 22.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca ilave olarak 1.157.895 Avro tutarındaki dayanışma katkı payı Everton kulübü tarafından ödenecektir.Bunlara ek olarak Everton Kulübü UEFA Avrupa Ligine kalırsa 500.000 Avro, UEFA Şampiyonlar Ligine katılırsa 750.000 Avro ödenecektir. Cenk Tosun Premier Ligde en az 25 maçta ilk 11'de oynarsa 500.000 Avro şirketimize ödenecektir.(2017-2018 Sezonu için 10 maç)Yukarıdaki performansa dayalı ücretlerin toplamı her halükarda 2.000.000 Avro'yu geçmeyecektir. Ayrıca Cenk Tosun'un sözleşme süresi boyunca Premier Ligde her bir sezon için 15 gol atarsa 500.000 Avro, 25 gol atarsa 1.000.000 Avro Everton kulübü tarafından şirketimize ödenecektir. Cenk Tosun'un Everton tarafından ileride 3. bir kulübe nihai transferi halinde Everton'a ödenecek transfer bedeli ile Everton tarafından transfer tarihi itibariyle şirketimize ödenmiş olan transfer bedeli arasındaki farkın yüzde 7,5'i Everton tarafından şirketimize ödenecektir.Cenk Tosun’un Everton’a Transfer Süreci Tamamlandıhttps://t.co/eoOVTA5AFt#Beşiktaş pic.twitter.com/C2d9z2dKLv— Beşiktaş JK (@Besiktas) 6 Ocak 2018