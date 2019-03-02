SÜPER LİG

Chery Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldı

Kayserispor'da Hollandalı futbolcu Chery'nin annesinin rahatsızlığı nedeniyle bugün oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Chery bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 27 resmi maçta 8 gol atarken, 4 de asist yaptı.

Chery bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 27 resmi maçta 8 gol atarken, 4 de asist yaptı.

Fotoğraf: İlyas KAPLAN / DHA

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Kayserispor'un kadrosunda son dakika değişikliği yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin 30 yaşındaki futbolcusu Tjaronn Chery'nin bu maçın kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Annesinin rahatsızlığını öğrenen Hollandalı futbolcunun apara topar ülkesine gittiği ifade edildi.

  • Kayserispor-Beşiktaş maçı bugün saat 16.00'da başlayacak.

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