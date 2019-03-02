Chery Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldı

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Kayserispor'un kadrosunda son dakika değişikliği yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin 30 yaşındaki futbolcusu Tjaronn Chery'nin bu maçın kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
Annesinin rahatsızlığını öğrenen Hollandalı futbolcunun apara topar ülkesine gittiği ifade edildi.
- Kayserispor-Beşiktaş maçı bugün saat 16.00'da başlayacak.
✍🏻İstikbal Mobilya Kayserispor bugün oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesi Tjaronn Chery kadrodan çıkartıldı.
📍Annesinin rahatsızlığını öğrenen Hollandalı oyuncu acar topar ülkesine gitti. pic.twitter.com/yKSDbIcE8B
✍🏻İstikbal Mobilya Kayserispor bugün oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesi Tjaronn Chery kadrodan çıkartıldı.
Yorum