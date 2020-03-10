Christoph Daum Fenerbahçe iddialarına cevap verdi: Geri mi dönüyor?

Süper Lig'de 6 haftadır galibiyet yüzü göremeyen ve şampiyonluk yarışından iyice kopan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Ali Koç yönetiminin, Ersun Yanal ile yollarını ayırmasından sonra, sarı-lacivertli takım için birçok teknik direktörün ismi anılıyordu.

Daha önce Fenerbahçe ile 2 kez şampiyonluk yaşayan ve ismi şuanda sarı-lacivertli camiayla anılan Christoph Daum Ajansspor'a açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, "Fenerbahçe'den sportif direktörlük ya da teknik direktörlük konusunda teklif almadım. Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den teklif gelmesi durumunda ne düşüneceği sorusuna da yanıt veren Daum, "Böyle bir teklif olursa bunun kararını başkan ile konuşarak verebiliriz. Bu konuyla ilgili çok fazla açıklama yapmak da istemiyorum" cevabını verdi.