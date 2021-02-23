Spor Christoph Daumdan Fenerbahçe açıklaması Konuşma zamanı değil
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Christoph Daum'dan Fenerbahçe açıklaması: Konuşma zamanı değil

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Göztepe'ye kaybetmesinin ardından Erol Bulut ile yolların ayrılacağı iddia ediliyor. Sarı-lacivertli taraftarlar bu süreçte daha önce de Fenerbahçe ile 2 kez şampiyonluk yaşayan Christoph Daum'u, takımın başında görmek istediklerini sosyal medyada duyurdular. Alman teknik adamın lehine binlerce tweet atılması üzerine Daum, hakkında çıkan Fenerbahçe haberleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Christoph Daum, 2003-2005 yılları arasında 2 şampiyonluk yaşadı.
Christoph Daum, 2003-2005 yılları arasında 2 şampiyonluk yaşadı.

Süper Lig'in 26. haftasında Kadıköy'de Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, zirve yarışında Galatasaray'ın 3 puan gerisine düştü. Oynanan oyun taraftalar tarafından beğenilmezken, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması isteniyor.

Taraftarlar Daum'u istiyor

Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada, eski teknik direktörleri Christoph Daum lehine binlerce tweet attı. Daha önce Fenerbahçe ile 2 şampiyonluk yaşayan ve aynı zamanda 2 kez de son maçta şampiyonluğu kaybeden Alman teknik adamın, yeniden sarı-lacivertli takıma dönmesini isteyen taraftarlar, sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.

Fenerbahçe yönetimi, Erol Bulut ile masada: Son şans verildi
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  • "Konuşma zamanı değil"
  • Taraftarların bu ilgisine kayıtsız kalmayan Christoph Daum Akşam'a yaptığı açıklamada, "Taraftarların destek mesajları için teşekkür ediyorum. Ancak şimdi konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullanarak yanıt verdi.
  • "Türkiye benim ikinci vatanım"
  • Sosyal medyada yaptığı Türkiye paylaşımları hakkında da konuşan Daum,"Sosyal medya hesabımdan fotoğrafları paylaştım çünkü Türkiye benim ikinci vatanım" dedi.

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