Christoph Daum'dan Fenerbahçe açıklaması: Konuşma zamanı değil

Süper Lig'in 26. haftasında Kadıköy'de Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, zirve yarışında Galatasaray'ın 3 puan gerisine düştü. Oynanan oyun taraftalar tarafından beğenilmezken, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması isteniyor.

Taraftarlar Daum'u istiyor

Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada, eski teknik direktörleri Christoph Daum lehine binlerce tweet attı. Daha önce Fenerbahçe ile 2 şampiyonluk yaşayan ve aynı zamanda 2 kez de son maçta şampiyonluğu kaybeden Alman teknik adamın, yeniden sarı-lacivertli takıma dönmesini isteyen taraftarlar, sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.

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"Konuşma zamanı değil"

Taraftarların bu ilgisine kayıtsız kalmayan Christoph Daum Akşam'a yaptığı açıklamada, "Taraftarların destek mesajları için teşekkür ediyorum. Ancak şimdi konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

"Türkiye benim ikinci vatanım"

Sosyal medyada yaptığı Türkiye paylaşımları hakkında da konuşan Daum,"Sosyal medya hesabımdan fotoğrafları paylaştım çünkü Türkiye benim ikinci vatanım" dedi.

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Erol Bulut: "Bu bir bahane değil. Zeminin çok kötü oluşu istediğimiz pas trafiğini bize yaptırmadı." pic.twitter.com/8Yx9mfjoBh REKLAM February 21, 2021



