Christoph Daum'dan Fenerbahçe açıklaması: Konuşma zamanı değil

Süper Lig'in 26. haftasında Kadıköy'de Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, zirve yarışında Galatasaray'ın 3 puan gerisine düştü. Oynanan oyun taraftalar tarafından beğenilmezken, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması isteniyor.
Taraftarlar Daum'u istiyor
Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada, eski teknik direktörleri Christoph Daum lehine binlerce tweet attı. Daha önce Fenerbahçe ile 2 şampiyonluk yaşayan ve aynı zamanda 2 kez de son maçta şampiyonluğu kaybeden Alman teknik adamın, yeniden sarı-lacivertli takıma dönmesini isteyen taraftarlar, sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.
- "Konuşma zamanı değil"
- Taraftarların bu ilgisine kayıtsız kalmayan Christoph Daum Akşam'a yaptığı açıklamada, "Taraftarların destek mesajları için teşekkür ediyorum. Ancak şimdi konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullanarak yanıt verdi.
- "Türkiye benim ikinci vatanım"
- Sosyal medyada yaptığı Türkiye paylaşımları hakkında da konuşan Daum,"Sosyal medya hesabımdan fotoğrafları paylaştım çünkü Türkiye benim ikinci vatanım" dedi.
Erol Bulut: "Bu bir bahane değil. Zeminin çok kötü oluşu istediğimiz pas trafiğini bize yaptırmadı." pic.twitter.com/8Yx9mfjoBh
Erol Bulut: "Bu bir bahane değil. Zeminin çok kötü oluşu istediğimiz pas trafiğini bize yaptırmadı." pic.twitter.com/8Yx9mfjoBh— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 21, 2021