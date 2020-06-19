Çimşir tarihe geçmek istiyor: Üçüncü kez yine Trabzonlu bir teknik adamla şampiyonluk gelecek

Süper Lig’in 27. haftasında 56 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde şampiyon olması halinde lig tarihinde “yerlinin yerlisi” teknik adamlarla şampiyonluğu ulaşma geleneğini sürdürmüş olacak. Devre arasında Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlük görevinden takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde bordo-mavililer, 10 lig maçında 7 galibiyet, 3 beraberlik alarak liderlik koltuğunda otururken Ziraat Türkiye Kupası’nda da Fenerbahçe’yi eleyerek 6 sezon sonra finale yükseldi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Trabzonspor’un şampiyonluğa ulaşması halinde daha önce bu mutluluğu yaşayan Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer’den sonra 3. kez bu başarıyı yaşayan Trabzonlu teknik adam olacak.

ÖZYAZICI DAMGA VURDU

Ligde 6 şampiyonluk yaşayan ve çok sayıda kupayı müzesine götüren Trabzonspor’un bu başarılarında, bordo-mavili takımda oynadıktan sonra çalıştırıcılık görevine getirilenler büyük pay sahibi oldu.

Trabzonspor formasını giyen, 1974-1975 sezonunda ise takımda teknik direktörlük görevine getirilen Ahmet Suat Özyazıcı ile bordo-mavililer, 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984, aynı şekilde takımda futbol oynayan, ardından da teknik direktörlük yapan Özkan Sümer ile ise 1978-1979 ve 1980-1981 sezonlarında olmak üzere 6 lig şampiyonluğu elde etti. Bordo-mavililerin şampiyonluklar yaşadığı dönemde “efsane kadro”da kaleci olarak yer alan ve başarılarıyla şampiyonlukların kazanılmasına katkı sağlayan Şenol Güneş’in Trabzonspor’a teknik direktörlük yaptığı dönemlerde Türkiye Kupası ve Süper Kupa elde edildi.

YERLİNİN YERLİSİ ÇİMŞİR

41 yaşındaki Hüseyin Çimşir, Trabzonspor’da futbol oynayan ve takımın başına getirilen Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer gibi bu unvanı elde ederse “yerlinin yerlisi” teknik adamlarla şampiyonluk başarısını sürdürmüş olacak. Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanması halinde uzun süreli kupa hasretine de gidermiş olacak. Karadeniz ekibi, ligde 35 sezon, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 9 sezon aradan sonra kupayı kaldırmanın mücadelesini veriyor. En son ligde 1983-84 sezonunda şampiyonluk yaşayan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası’nı da 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe karşısında kazanarak müzesine getirmişti.

Caleb Ekuban kendini buldu

Trabzonspor’un, İngiliz kulübü Leeds’ten 1 milyon Euro’ya aldığı Ekuban, kariyerinde yeni bir dönem başlatırken, attığı gollerin yanı sıra verdiği kritik paslarla zorlu müsabakalarda takımının galip gelmesinde önemli rol oynadı. Ekuban, kariyerinde en uzun süreli formayı Trabzonspor’da giydi.

Nwakaeme 3-6 hafta yok

Trabzonspor’da Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Nwakaeme, 3-6 hafta forma giyemeyecek. Alanyaspor ve Ankaragücü karşılaşmalarında forma giyemeyecek olan yıldız futbolcu Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışılacak ancak bu zorlu mücadelede de oynama ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi. Trabzonspor’da, sakatlığı bulunan kaptan Jose Sosa’nın durumu da yakından takip ediliyor. Bordo-mavililerde kaptan Sosa’nın sakatlığının daha hafif olduğu ve oyuncunun maç kadrosunda yer alabileceği kaydedildi. Buna karşın teknik direktör Hüseyin Çimşir, ilerleyen haftalarda oynanacak karşılaşmalar öncesinde Arjantinli yıldızı riske atmak istemiyor.