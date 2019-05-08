Çocuklarımız en iyisine layık

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Son 9 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik aldıklarını ve, bu serüveni devam ettirmek istediklerini belirten Ağaoğlu, “Kalan 3 maçtan da galibiyetle ayrılacak güçteyiz. Camia olarak sezon başından bu yana büyük bir özveriyle gayret ediyoruz. Yaşadığımız sıkıntıları ve çalkantıları herkes biliyor. Tüm bunlara rağmen yöneticisi, teknik heyeti, çaycısına kadar herkes burada bir aile havası içerisinde. Herkes, ‘Bu takım yenilse bile zevk veriyor.’ diyor. İyi bir hava yakaladık. Konyaspor maçını kayıpsız geçersek Beşiktaş maçı sezonun en anlamlı maçı olacak. Ligi üçüncü ve hatta matematiksel olarak baktığımızda daha yukarılarda bitirme şansımız da var. Beklentilerin üzerinde gidiyoruz. Son saniyelerde kaybettiğimiz maçlarla 10 puan yitirdik ama bunlar futbolun içinde var” dedi.

ALTYAPI YATIRIMI SÜRECEK

Ahmet Ağaoğlu, takımdaki genç oyuncuların durumuna ilişkin ise şunları kaydetti: “Yusuf olsun, Abdülkadirler olsun, Uğurcan ve Hüseyin olsun bu oyuncularla ilgili ücret politikasını gözden geçireceğiz. Benim verdiğim para veya benim verdiğim paraya yakın bir para oyuncuma veriliyorsa orada benim talep edeceğim parayı ikinci plana iter. Bu iki oyuncumuzun bir sezon daha kalıp takımı farklı yerlere taşımaları belki de birinci önceliğimiz olacak. Abdülkadir ve Yusuf, Avrupa’nın en iyi kulüplerine layık. Giderseler gittikleri yerde Trabzon’u, Trabzonspor’u ve Türkiye’yi temsil edecekler. Marka elçisi olmaları lazım. Göndermiş olmak için veya kulübün kasasına para koymak için biz buradan oyuncu göndermeyiz” diye konuştu.

Başkan Ağaoğlu, altyapı için önemli kararlar alacaklarını da belirterek, “Bölgedeki diğer kulüpler bizim pilot takımımız. Birinci Lig’de de pilot takım olarak kullanabileceğimiz bir takımımız var. Maçtan önce de konuştuk. Altyapıda radikal kararlar alıp ciddi bir program uygulayacağız. Yönetim olarak bu konudaki kararımızı vereceğiz. İstanbul’da birinci ligdeki bir takım, Hekimoğlu, Of ve Yomra üzerinden gidip altyapımızı daha canlı bir şekilde hayata geçirme düşüncemiz var” ifadelerini kullandı.