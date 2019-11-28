Comolli'den Adil Rami mesajı: Ayrılık iddiaları doğru değil

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fransız futbol adamı, Adil Rami ile ilgili çıkan haberlere tepki gösterdi ve yıldız oyuncunun takımda kalacağını ifade etti.

Comolli'nin sözlerinden öne çıkanlar;

"Vedat Muriç, Kasımpaşa maçında sakatlandı. Milli arada da sürekli iletişim halindeydik. Oynamayacağı kesinleşince döndü ve tedavisine başladık. Umarım cumartesi günü takımla birlikte olur. Vedat'ın sakatlığını zaten herkes biliyor, milli takımda da yakından takip ettik. Takımla çalışmalara başladı ve Vedat umarım cumartesi günü Göztepe maçında bizimle olur."

''Max Kruse aramıza döndü''

"Max Kruse çok fazla sakatlanan bir oyuncu değil ama aramıza döndü. En önemli şey, Max Kruse'un tekrar sakatlanmamasıydı ve bunun için de gerekli önlemleri aldık."

Rami takımda kalacak

"Adil Rami'nin sözleşmesinin feshedileceği yönünde haberler okudum, bunlar gerçek dışı. Takıma girmek için çok uğraşıyor, Serdar Aziz ve Zanka ile rekabet halinde."



