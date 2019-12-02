Cumhurbaşkanı Erdoğan Erokspor formasıyla Fenerbahçe'ye gol atmış

Arnavutluk’tan göç eden bir ailenin çocuğu olarak Kasımpaşa’da dünyaya gelen ve 1970’lerin önemli futbol isimlerinden birisi olan Nevruz Şerif, TFF’nin aylık yayın organı olan TamSaha’ya açıklamalarda bulundu.

"2 golü ben atmıştım, diğer golü de Tayyip Bey atmıştı"

16 yaşında formasını giydiği Erokspor’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la forma giyen Nevruz Şerif, o dönemde kendilerine 'Real Madrid gibi takımsınız' denildiğini söyledi. O dönemde Fenerbahçe Genç Takımı’nı Dereağzı’nda 3-0 yendiklerini söyleyen Şerif, "2 golü ben atmıştım, diğer golü de Tayyip Bey atmıştı" dedi.

Şerif, söz konusu maçı şu ifadelerle anlattı;

"16-17 yaşlarında Erokspor’da oynamaya başladım. O dönemde büyüklerimiz bize, 'Real Madrid gibi takımsınız' derlerdi. Gerçekten de çok yetenekli futbolcular vardı. Hiç unutmam; bir bayram günü Fenerbahçe’nin genç takımı bize antrenman maçı teklif etmişti. Fenerbahçe’de o zaman Ersoylar, Erdinçler, rahmetli Serkanlar oynuyordu. Baya iyi takımdı. Onları Dereağzı’nda yendik. Yanlış hatırlamıyorsam 3-0 falandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da o dönem kadromuzdaydı. Hatta gollerden ikisini ben, birini de Tayyip Bey atmıştı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolculuk kariyeri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1969 yılında, 15 yaşındayken Camialtı Spor Kulübü'nden transfer teklifi alarak bu kulüpte daha önce sürdürdüğü spor etkinliklerine ilk büyük adımı atmıştı. Erdoğan, daha sonra Camialtı Spor Kulübü'nden İ.E.T.T'ye transfer oldu. 1976 yılında İ.E.T.T futbol takımı da İstanbul şampiyonu oldu. 12 Eylül 1980 sonrası ise, İ.E.T.T'den ayrılmak zorunda kaldı. 16 senelik futbol hayatını da böylece noktalamış oldu.

F.Bahçe istemişti

Erdoğan, bir uçak seyahatinde kendisine Kaloperoviç döneminde (1976-78) Fenerbahçe'den teklif geldiğini, ama babasının rızası olmadığı için profesyonel futbola geçemediğini anlatmıştı.