SÜPER LİG

Cüneyt Çakır'ın iki yüzü: VAR da farklı orta hakemken daha farklı

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçında Adem Büyük'ün gördüğü kırmızı kart sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar sosyal medyada Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi. Bunun sebebi ise benzer bir pozisyonda Çakır'ın farklı bir tavır takınmış olması.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cüneyt Çakır, Yeni Malatya maçında Adem Büyük'ün pozisyonunu tekrar inceledi ve kırmızı kartını çıkardı.

Cüneyt Çakır, Yeni Malatya maçında Adem Büyük'ün pozisyonunu tekrar inceledi ve kırmızı kartını çıkardı.

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta Adem Büyük, Lens'in ayağına arkadan yaptığı hareket sebebiyle kırmızı kart gördü.

VAR'dan gelen uyarıyı dikkate alarak pozisyonu inceleyen ve tecrübeli oyuncuyu saha dışına gönderen Çakır'ın bu kararı Trabzonsporluların da dikkatini çekti.

Bunun arkasında yatan sebep ise ligin ilk yarısındaki Beşiktaş-Trabzonspor maçında benzer bir pozisyonda Adriano'ya kart gösterilmemesi.

  • O mücadelenin VAR hakemi olan Cüneyt Çakır, orta hakem Halil Umut Meler'i uyarmadığı için pozisyonda kart çıkmamış sadece faul düdüğü çalınmıştı.

Adriano'nun kart görmediği pozisyon. (Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.)
Adriano'nun kart görmediği pozisyon. (Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.)

Adriano'nun kart görmediği pozisyon. (Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.)
Adriano'nun kart görmediği pozisyon. (Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.)

Adem Büyük'ün kırmızı kartla cezalandırıldığı pozisyon;

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