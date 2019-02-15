Cüneyt Çakır'ın iki yüzü: VAR da farklı orta hakemken daha farklı

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta Adem Büyük, Lens'in ayağına arkadan yaptığı hareket sebebiyle kırmızı kart gördü.

VAR'dan gelen uyarıyı dikkate alarak pozisyonu inceleyen ve tecrübeli oyuncuyu saha dışına gönderen Çakır'ın bu kararı Trabzonsporluların da dikkatini çekti.

Bunun arkasında yatan sebep ise ligin ilk yarısındaki Beşiktaş-Trabzonspor maçında benzer bir pozisyonda Adriano'ya kart gösterilmemesi.

O mücadelenin VAR hakemi olan Cüneyt Çakır, orta hakem Halil Umut Meler'i uyarmadığı için pozisyonda kart çıkmamış sadece faul düdüğü çalınmıştı.

Adem Büyük'ün kırmızı kartla cezalandırıldığı pozisyon;