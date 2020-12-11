Davor Suker Göztepe'de iki isme hayran kaldı

Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker, Göztepe'nin sahasında Alanyaspor'u konuk ettiği maçı locadan takip etti. Dünyaca ünlü futbol adamı, sarı-kırmızılı takımdan İrfan Can Eğribayat ile Halil Akbunar'ın performanslarını çok beğendi.
Haber MerkeziDHA
Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 yenen Göztepe, Gürsel Aksel Stadı’nda önemli bir konuğu ağırladı. Şu an Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı olan dünyaca ünlü eski futbolcu Davor Suker, mücadeleyi özel locadan izledi.
Göztepe yönetimi ile bir araya gelen Suker’e başkan Mehmet Sepil adının yazılı olduğu 9 numaralı formayı hediye etti.
Ayda bebekle yakından ilgilendi
Suker, İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde 91 saat sonra enkaz altından sağ çıkarılan 3 yaşındaki Ayda bebekle de statta tanıştı.
"Buraya 1987'de genç milli oyuncu olarak gelmiştim"
Kendisine hediye edilen Göztepe formasını giyen Suker, geçen sezon hizmete giren Gürsel Aksel Stadı’nı çok beğendi. Yönetimi tebrik eden 52 yaşındaki futbol adamı, “İzmir’e harika bir tesis kazandırmışsınız. Ben buraya son olarak 1987 yılında genç milli takım oyuncusu olarak gelmiştim. İzmir’e dair çok bir şey hatırlamıyordum. Ancak kent çok güzel, stat muhteşem” ifadelerini kullandı.
"İrfan Can ve Halil'i çok beğendi"
Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Davor Suker’i Gürsel Aksel Stadı’nda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Suker’le sosyal medya üzerinden yazıştıklarını da belirten Papatya, “Türkiye-Hırvatistan milli maçı öncesi, Suker’le Twitter üzerinden iletişime geçmiştim. Kendisi maçımızı izlemeye geldi. Davor Suker özellikle kalecimiz İrfan Can Eğribayat ve kanat oyuncumuz Halil Akbunar'ı çok beğendi. Suker, dünyaca ünlü bir futbolcuydu, kendisini izlemekten keyif alırdık. Şimdi de futbolun içinde. Göztepe camiası olarak Suker’i ağırlamaktan dolayı oldukça mutlu olduk” dedi.
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