Davor Suker Göztepe'de iki isme hayran kaldı

Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 yenen Göztepe, Gürsel Aksel Stadı’nda önemli bir konuğu ağırladı. Şu an Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı olan dünyaca ünlü eski futbolcu Davor Suker, mücadeleyi özel locadan izledi.

Göztepe yönetimi ile bir araya gelen Suker’e başkan Mehmet Sepil adının yazılı olduğu 9 numaralı formayı hediye etti.

Ayda bebekle yakından ilgilendi

Suker, İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde 91 saat sonra enkaz altından sağ çıkarılan 3 yaşındaki Ayda bebekle de statta tanıştı.

"Buraya 1987'de genç milli oyuncu olarak gelmiştim"

Kendisine hediye edilen Göztepe formasını giyen Suker, geçen sezon hizmete giren Gürsel Aksel Stadı’nı çok beğendi. Yönetimi tebrik eden 52 yaşındaki futbol adamı, “İzmir’e harika bir tesis kazandırmışsınız. Ben buraya son olarak 1987 yılında genç milli takım oyuncusu olarak gelmiştim. İzmir’e dair çok bir şey hatırlamıyordum. Ancak kent çok güzel, stat muhteşem” ifadelerini kullandı.

"İrfan Can ve Halil'i çok beğendi"

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Davor Suker’i Gürsel Aksel Stadı’nda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Suker’le sosyal medya üzerinden yazıştıklarını da belirten Papatya, “Türkiye-Hırvatistan milli maçı öncesi, Suker’le Twitter üzerinden iletişime geçmiştim. Kendisi maçımızı izlemeye geldi. Davor Suker özellikle kalecimiz İrfan Can Eğribayat ve kanat oyuncumuz Halil Akbunar'ı çok beğendi. Suker, dünyaca ünlü bir futbolcuydu, kendisini izlemekten keyif alırdık. Şimdi de futbolun içinde. Göztepe camiası olarak Suker’i ağırlamaktan dolayı oldukça mutlu olduk” dedi.

Halil Akbunar Göztepe tarihine geçti: Bunu başaran 24. futbolcu oldu Göztepe ile Süper Lig'de 100 müsabakaya ulaşan 24. isim olan Halil Akbunar'a kulüp başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkan vekili Talat Papatya plaket takdim etti.2011-2012 sezonu devre arasında Göztepe'de profesyonel olan 27 yaşındaki Halil Akbunar, o sezondan beri Göztepe'nin dışında sadece 1 yıl Elazığspor'da kiralık olarak forma giydi. 42 gol attıHes Kablo Kayserispor maçına kadar Süper Lig'de 99, TFF 1. Lig'de 102 ve TFF 2. Lig'de 57 ve Türkiye Kupası'nda 16 maça çıkan Halil Akbunar, bu müsabakalarda 42 gol attı. Adını kulüp tarihine yazdırdıEfsane takımın eski futbolcularından Gürsel Aksel'in 390, Nevzat Güzelırmak'ın 331, Fevzi Zemzem'in 305 Süper Lig maçına çıktığı sarı-kırmızılı takımda Halil Akbunar, Süper Lig'de 100 müsabakaya ulaşan 24. isim oldu. Halil, daha önce kulüpte Süper Lig'de 99, TFF 1. Lig'de 102 ve 2. Lig'de 57 ve Türkiye Kupası'nda 16 maçta oynadı. Halil toplamda 42, Süper Lig’de ise 14 gol atıp, 13 asist yaptı. Bu sezon takımın en çok skor üreten ismi olan Halil, Kayserispor maçına kadar 4 gol atıp, 2 golün de pasını verdi.