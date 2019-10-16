Deivid de Souza: Fenerbahçe'de oynamış en iyi 10 oyuncudan birisiyim
SÜPER LİG

Deivid de Souza: Fenerbahçe'de oynamış en iyi 10 oyuncudan birisiyim

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve attığı gollerle taraftarların sempatisini kazanan Brezilyalı oyuncu Deivid de Souza, Fenerbahçe'de oynamış en iyi 10 oyuncudan birisi olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Deivid de Souza'nın Fenerbahçe formasıyla özellikle Inter ve Chelsea'ye attığı goller hala hatırlanıyor.

Deivid de Souza'nın Fenerbahçe formasıyla özellikle Inter ve Chelsea'ye attığı goller hala hatırlanıyor.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Deivid De Souza sarı-lacivertli camiada geçirdiği yıllara yönelik açıklamalarda bulundu. Tribuna On-Line'a röportaj veren Brezilyalı yıldız hala Fenerbahçe'yi tuttuğunu söyledi.

Fenerbahçe'de Cruizero'da forma giymiş birçok oyuncunun oynadığını ifade eden Deivid, "Zico beni Fenerbahçe'ye istedi. Alex benim transferim için başkanla konuşmuştu. Edu ile birlikte İstanbul'un yolunu tuttuk. Bizden sonra Maldonado geldi ancak bunların hepsi bir tesadüftü" dedi.

Fenerbahçe'de çok güzel günler geçirdiğini söyleyen Brezilyalı oyuncu, "Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosundaydım. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmiştik. Kulübün Şampiyonlar Ligi tarihindeki en skorer oyunculardan biri oldum. En iyi 10 oyuncudan biriyim. Şampiyonluk yaşadım, yılın en iyi golünü attım." ifadelerini kullandı.

Deivid de Souza, futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret etti.
Deivid de Souza, futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret etti.

Kendisine yöneltilen 'hangi takımı tutuyorsun' sorusuna cevap veren oyuncu, Fenerbahçe'yi tuttuğunu ve sarı-lacivertli camiada önemli yıllar geçirdiğini söyledi.

  • 2006-2010 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Deivid de Souza, sarı-lacivertli formayla toplamda 149 maça çıktı. Brezilyalı oyuncu bu karşılaşmalarda 40 gol atıp 26 tane de asist yaptı.


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