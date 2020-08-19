Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan golcü oyuncu Demba Ba, Çin'in Uygur Türkleri'ne yaptığı baskı hakkında konuştu. BBC'ye açıklamalarda bulunan Senegalli oyuncu, tüm dünyayı Uygur Türkleri için birlikte olmaya çağırdı.

Uygur Türklerine yapılan baskıdan bahseden Demba Ba, "Tüm dünyanın Uygur Türkleri için birleşmesini istiyorum. Dünyanın geri kalanının Müslümanlar için birleştiğini ne zaman göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bir araya gelmemiz gerekiyor"

Sporcuların bir araya gelerek konuşmalarını ve destek olmaları gerektiğini belirten 35 yaşındaki oyuncu, "Futbolcuların bir araya gelebilmesi ve bu konu hakkında konuşabilmeleri için bir şeyler düzenlemem gerekiyor, çünkü pek çok insan bunu yapmak istemiyor. Müslüman, Budist, Hristiyan, herhangi bir inanç olsun, adalet için savaşmak isteyen futbolcular olduğunu biliyorum. Sporcular olarak, bizim bile bilmediğimiz bir gücümüz var. Bir araya gelip konuşursak işler değişir. Ayağa kalkarsak, insanlar bizimle birlikte ayağa kalkar" dedi.

#HayırlıCumalarDoğuTürkistan 🙏🏼 pic.twitter.com/dJgeK4KSIk — Mesut Özil (@MesutOzil1088) December 13, 2019

"Arsenal Uygur Türkleri için konuşmadı"

"Bence kulüpler oyunculara dahil olmamak için çok baskı yapıyor ama adaletsizliği kendi gözlerinizle gördüğünüzde nasıl harekete geçmezsiniz" ifadelerini kullanan Demba Ba, "Black Lives Matter için mali bir risk olsaydı, bu gerçekleşmezdi. Arsenal Black Lives Matter destekledi, ancak konu Uygur'un hayatları olduğunda baskı ve ekonomik etki nedeniyle konuşmak istemedi. Finansal faydalar olduğunda, bazı insanlar gözlerini kapatır. Para, gerçek değerlerden daha değerli" dedi.

Arsenal'in Türk asıllı yıldızı Mesut Özil de Çin'in insanlık dışı uygulamalarına tepki göstermiş, ancak kulüp ve Premier Lig yönetimi sessiz kalmıştı. Hatta Mesut Özil'in adı Çin'de arama motorlarından kaldırılmıştı.

Mesut Özil gibi insanlara ihtiyacımız var Uluslararası Af Örgütü, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösteren Mesut Özil gibi daha çok insana ihtiyaç olduğunu belirtti. Uluslararası Af Örgütü’nden William Lee, talkSPORT radyo kanalına yaptığı açıklamada, Özil’in bu konuya dikkati çekmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Uygur Türklerine yönelik ihlallerin bugün dünyadaki en önemli insan hakları krizlerinden biri olduğunu belirten Lee, “Mesut Özil gibi daha çok insana ihtiyacımız var” ifadesini kullandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki göstermişti. Çin Merkez Televizyonu CCTV, Özil’in bu tepkisi üzerine, Arsenal-Manchester City maçını yayından kaldırmıştı. Mesut Özil’in yaptığı yorumlardan dolayı online futbol bilgisayar oyunu Pro Evoluton Soccer (PES) 2020’nin Çin’dek verisyonundan çıkarılmıştı.ÇİN’İN POLİTİKASI TEPKİ ALIYORÇin’de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde “mesleki eğitim merkezi” adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz’da, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltılarının durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde çok sayıda kişinin “önleyici polisiye tedbir” adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti. BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin ise şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.Bu kadarına da PES

Bu kadarına da PES Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde (Doğu Türkistan) Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösteren Arsenal’in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil’in, PES oyunlarının Çin sürümlerinden çıkarılacağı belirtildi.İngiltere’nin Independent gazetesinin haberine göre, PES’in Çin haklarını elinde bulunduran şirket, “Açıklama, Çinli hayranlarının duygularını incitti ve sporun sevgi ve barış ruhuna zarar verdi. Bunu anlamıyor, kabul etmiyor ve affetmiyoruz” açıklamasını yaptı.Maçına sansür uyguladılarÇin Merkez Televizyonu da (CCTV) Özil’in bu tepkisi karşısında Arsenal-Manchester City maçını yayından kaldırmıştı.Mesut Özil, Çin'in zulmüne şu ifadelerle dikkati çekmişti;Ey Doğu Türkistan...Ümmetin kanayan yarası...Eziyetlere direnen Mücahid ve Mücahideler topluluğu...Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı mü'minler...Kuran'lar yakılıyor...camiler kapatılıyor...Medreseler yasaklanıyor...Din alimleri birer birer öldürülüyor...Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor...Onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor...Bacılar zora Çinli erkekler ile evlendiriliyor...Tüm bunlara rağmen...Ümmeti Muhammet suskun...Sesi çıkmıyor...Müslümanlar sahiplenmiyor...Bilmezler mi ki, Zume Rıza Zulümdür.Hz. Ali ne güzel demiş:"Zulme engel olamıyorsanız, onu herkese duyurun!"Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede?Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur.Bilmezler mi ki yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerinin sessizliği olacaktır.Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle...Şüphesiz ki, Allah; tuzak kuranların en hayırlısıdır.#HayırlıCumalarDoğuTürkistan 🙏🏼 pic.twitter.com/dJgeK4KSIk— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 13 Aralık 2019