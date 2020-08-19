Demba Ba: Tüm dünyanın Uygur Türkleri için birleşmesini istiyorum
Demba Ba: Tüm dünyanın Uygur Türkleri için birleşmesini istiyorum
Medipol Başakşehir'in golcü oyuncusu Demba Ba, dünyanın Çin'in Uygur Türklerine yaptığı baskıya karşı ses çıkarmaları gerektiğini söyledi. Demba Ba, "Tüm dünyanın Uygur Türkleri için birleşmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan golcü oyuncu Demba Ba, Çin'in Uygur Türkleri'ne yaptığı baskı hakkında konuştu. BBC'ye açıklamalarda bulunan Senegalli oyuncu, tüm dünyayı Uygur Türkleri için birlikte olmaya çağırdı.
Uygur Türklerine yapılan baskıdan bahseden Demba Ba, "Tüm dünyanın Uygur Türkleri için birleşmesini istiyorum. Dünyanın geri kalanının Müslümanlar için birleştiğini ne zaman göreceğiz" ifadelerini kullandı.
"Bir araya gelmemiz gerekiyor"
Sporcuların bir araya gelerek konuşmalarını ve destek olmaları gerektiğini belirten 35 yaşındaki oyuncu, "Futbolcuların bir araya gelebilmesi ve bu konu hakkında konuşabilmeleri için bir şeyler düzenlemem gerekiyor, çünkü pek çok insan bunu yapmak istemiyor. Müslüman, Budist, Hristiyan, herhangi bir inanç olsun, adalet için savaşmak isteyen futbolcular olduğunu biliyorum. Sporcular olarak, bizim bile bilmediğimiz bir gücümüz var. Bir araya gelip konuşursak işler değişir. Ayağa kalkarsak, insanlar bizimle birlikte ayağa kalkar" dedi.
"Bence kulüpler oyunculara dahil olmamak için çok baskı yapıyor ama adaletsizliği kendi gözlerinizle gördüğünüzde nasıl harekete geçmezsiniz" ifadelerini kullanan Demba Ba, "Black Lives Matter için mali bir risk olsaydı, bu gerçekleşmezdi. Arsenal Black Lives Matter destekledi, ancak konu Uygur'un hayatları olduğunda baskı ve ekonomik etki nedeniyle konuşmak istemedi. Finansal faydalar olduğunda, bazı insanlar gözlerini kapatır. Para, gerçek değerlerden daha değerli" dedi.
Arsenal'in Türk asıllı yıldızı Mesut Özil de Çin'in insanlık dışı uygulamalarına tepki göstermiş, ancak kulüp ve Premier Lig yönetimi sessiz kalmıştı. Hatta Mesut Özil'in adı Çin'de arama motorlarından kaldırılmıştı.
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