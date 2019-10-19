Dengesini kaybeden Elneny rakip kalecinin yüzüne tabanıyla bastı

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Mücadelenin 32. dakikasında siyah-beyazlı oyuncu Elneny'nin yaptığı hareket korku dolu anlar yaşattı.

Ceza sahası içerisine giren Mısırlı oyuncu kaleci Korcan ile karşı karşıya kaldı. Bu pozisyonda dengesi bozulan Elneny'nin kramponunun altıyla kaleci Korcan'ın başına bastı. Ankaragücü'nün file bekçisi bu hareket sonrası yerde kalırken, sağlık ekipleri oyuncuya müdahale etti.

Maçın hakemi Ali Şansalan bu pozisyona kart göstermezken faul bile vermedi. Mücadeleye kale atışıyla devam edildi.



