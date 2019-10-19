Dengesini kaybeden Elneny rakip kalecinin yüzüne tabanıyla bastı
SÜPER LİG

Dengesini kaybeden Elneny rakip kalecinin yüzüne tabanıyla bastı

Dengesini kaybeden Elneny rakip kalecinin yüzüne tabanıyla bastı

Beşiktaş'ın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştığı mücadelede siyah-beyazlı oyuncu Elneny'nin rakip kaleci Korcan'a yaptığı hareket gündeme oturdu. Mısırlı oyuncu dengesini kaybedip, Ankaragücü'nün file bekçisi Korcan'ın yüzüne tabanıyla bastı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.

Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Mücadelenin 32. dakikasında siyah-beyazlı oyuncu Elneny'nin yaptığı hareket korku dolu anlar yaşattı.

Ceza sahası içerisine giren Mısırlı oyuncu kaleci Korcan ile karşı karşıya kaldı. Bu pozisyonda dengesi bozulan Elneny'nin kramponunun altıyla kaleci Korcan'ın başına bastı. Ankaragücü'nün file bekçisi bu hareket sonrası yerde kalırken, sağlık ekipleri oyuncuya müdahale etti.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

Maçın hakemi Ali Şansalan bu pozisyona kart göstermezken faul bile vermedi. Mücadeleye kale atışıyla devam edildi.


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