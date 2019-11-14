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Deniz Ateş Bitnel hakemliği bıraktığını açıkladı

21 Şubat 2016'da oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında verdiği kararlarla olay çıkartan Deniz Ateş Bitnel, alt küme maçlarında hakemlik yapmaya devam ediyordu. Bitnel, bugün yaptığı açıklamada istifa sözleşmesini verdiğini belirtti ve 'Artık hakem değilim' ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bonservisi Galatasaray'da olan Salih Dursun, Deniz Ateş Bitnel'e kötü yönetimi sebebiyle kırmızı kart çıkartmıştı.

Bonservisi Galatasaray'da olan Salih Dursun, Deniz Ateş Bitnel'e kötü yönetimi sebebiyle kırmızı kart çıkartmıştı.

2016 yılında oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında verdiği kararlarla günlerce futbol gündemini meşgul eden Deniz Ateş Bitnel'in FIFA kokartı alınmış ancak alt küme maçlarında görev yapmaya devam etmişti.

Bitnel, önceki günlerde oynadığı bir halı saha maçında mücadelenin hakemiyle gerginlik yaşamış ve bu görüntüler basına servis edilmişti. Yaşananların ardından bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yapan 37 yaşındaki hakem, "Hakemliği bıraktım. 2016'da yaşanan maçtan ötürü çok zorluklar yaşadım. Artık yıprandım. Ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim, bu bana dert oldu" ifadelerini kullandı.

Deniz Ateş Bitnel'in hakemliği bırakması sonrasında Trabzonsporlu futbolseverler sosyal medyadan 37 yaşındaki hakeme tepki mesajları attı.

Deniz Ateş Bitnel hakemliği bıraktı
Yeni Şafak

Deniz Ateş Bitnel hakemliği bıraktı

21 Şubat 2016'da Trabzonspor forması giyen Salih Dursun'un kırmızı kart gösterdiği Deniz Ateş Bitnel, 3 yıl sonra hakemliği ağlayarak bıraktı.


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Deniz Ateş Bitnel hakemliği bıraktı
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