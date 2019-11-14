Deniz Ateş Bitnel hakemliği bıraktığını açıkladı

2016 yılında oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında verdiği kararlarla günlerce futbol gündemini meşgul eden Deniz Ateş Bitnel'in FIFA kokartı alınmış ancak alt küme maçlarında görev yapmaya devam etmişti.

Bitnel, önceki günlerde oynadığı bir halı saha maçında mücadelenin hakemiyle gerginlik yaşamış ve bu görüntüler basına servis edilmişti. Yaşananların ardından bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yapan 37 yaşındaki hakem, "Hakemliği bıraktım. 2016'da yaşanan maçtan ötürü çok zorluklar yaşadım. Artık yıprandım. Ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim, bu bana dert oldu" ifadelerini kullandı.

Deniz Ateş Bitnel'in hakemliği bırakması sonrasında Trabzonsporlu futbolseverler sosyal medyadan 37 yaşındaki hakeme tepki mesajları attı.