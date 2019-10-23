SÜPER LİG

Denizlispor tesislerinde basın toplantısını bastılar

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in düzenlediği basın toplantısına girmesine izin verilmeyen eski başkan Süleyman Urkay ve yanındaki 2 kişi ile kulüp güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Haber Merkezi Diğer
Denizlispor tesislerinde olay

Denizlispor tesislerinde olay

Süper Lig'de 6 maçtır galip gelemeyen, son olarak Fenerbahçe maçında hakemlerin yönetimine tepki gösteren Yukatel Denizlispor'da yönetim bu konularda basın toplantısı düzenlediği esnada şok bir olay yaşandı. Kulübün eski başkanlarından Süleyman Urkay ve beraberindeki 2 kişi, toplantıya girmeye çalıştı. Güvenlik görevlileriyle arbede yaşayan Urkay ve beraberindekiler gözaltına alınırken bir kişinin belinde silah olduğu, olay esnasında silahına davranmaya çalıştığı görüldü.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlediği sırada tesise gelen eski başkanlardan Süleyman Urkay ve beraberindeki 2 kişi toplantıya katılmak istedi.

Bu sırada kulüp korumaları ile Urkay ve yanındakiler arasında arbede yaşandı. Olay yerine polis ekibi sevk edildi. Urkay ve yanındaki 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

  • Olaya tepki gösteren Başkan Ali Çetin, insanların kendisine yakışanı yaptığını ve sağlam yerlere parmak bastıkları için bu olayın meydana geldiğini ifade ederek, "Toplantıya girmek isteyen bir kişinin belinde silah varmış. Gerçekten ayıp, yazıklar olsun. Yapacak birşey yok. Canı sağolsun. O da burada emek vermiş yıllarca. Ama gerçekten üzücü bir durum. Hiç yakışmadı kendisine. Olayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ama bizi hiç kimse yıldıramayacak. Sonuna kadar bu şehre mahçup olmamak için tüm mücadelemizi vereceğiz" dedi.

Eski başkan Denizlispor basın toplantısını silahla bastı
Diğer

Eski başkan Denizlispor basın toplantısını silahla bastı

Denizlispor yönetimi son günlerde yaşanan olaylar ve sosyal medyada paylaşılan belgeler ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı salonuna girmek isteyen eski başkan Süleyman Urkay ve yanındakilerle kulüp çalışanları arasında arbede yaşanırken Zafer Urkay'ın silah çektiği görüldü.


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