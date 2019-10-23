Denizlispor tesislerinde basın toplantısını bastılar

Olaya tepki gösteren Başkan Ali Çetin, insanların kendisine yakışanı yaptığını ve sağlam yerlere parmak bastıkları için bu olayın meydana geldiğini ifade ederek, "Toplantıya girmek isteyen bir kişinin belinde silah varmış. Gerçekten ayıp, yazıklar olsun. Yapacak birşey yok. Canı sağolsun. O da burada emek vermiş yıllarca. Ama gerçekten üzücü bir durum. Hiç yakışmadı kendisine. Olayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ama bizi hiç kimse yıldıramayacak. Sonuna kadar bu şehre mahçup olmamak için tüm mücadelemizi vereceğiz" dedi.