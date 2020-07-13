Trabzonspor şampiyonluk yolunda yara aldı

Ligin bitimine 2 hafta kala Trabzonspor deplasmanda Denizlispor’a
2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Aynı saatte oynanan diğer karşılaşmadaysa Medipol Başakşehir deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Trabzonspor, Denizlispor karşısında galip gelseydi eğer lider Başakşehir ile arasındaki puan farkını 1'e düşürecekti.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Hem zirve yarışı hem de ateş hattı için son derece kritik olan karşılaşmayı Denizlispor geriden gelerek 2-1 kazandı. Trabzonspor'un tek golünü 14. dakikada Ekuban kaydederken, Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Sacko ve 84. dakikada Estupinan attı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 62 puanda kalırken, Denizlispor ise 35 puana yükseldi. Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.
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