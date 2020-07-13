Trabzonspor şampiyonluk yolunda yara aldı

Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Hem zirve yarışı hem de ateş hattı için son derece kritik olan karşılaşmayı Denizlispor geriden gelerek 2-1 kazandı. Trabzonspor'un tek golünü 14. dakikada Ekuban kaydederken, Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Sacko ve 84. dakikada Estupinan attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 62 puanda kalırken, Denizlispor ise 35 puana yükseldi. Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.