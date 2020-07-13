SÜPER LİG

Denizlispor-Trabzonspor özet izle

Trabzonspor şampiyonluk yolunda yara aldı

Ligin bitimine 2 hafta kala Trabzonspor deplasmanda Denizlispor’a 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Aynı saatte oynanan diğer karşılaşmadaysa Medipol Başakşehir deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Trabzonspor, Denizlispor karşısında galip gelseydi eğer lider Başakşehir ile arasındaki puan farkını 1'e düşürecekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Denizlispor-Trabzonspor karşılaşmasından bir kare

​Denizlispor-Trabzonspor karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Hem zirve yarışı hem de ateş hattı için son derece kritik olan karşılaşmayı Denizlispor geriden gelerek 2-1 kazandı. Trabzonspor'un tek golünü 14. dakikada Ekuban kaydederken, Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Sacko ve 84. dakikada Estupinan attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 62 puanda kalırken, Denizlispor ise 35 puana yükseldi. Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Süper Lig puan durumu: Zirve yarışı ve küme düşme potası karıştı
Süper Lig puan durumu: Zirve yarışı ve küme düşme potası karıştı

Süper Lig'in 32. haftası kritik karşılaşmalara sahne alıyor. Lige kalma mücadelesi veren Malatyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Aynı şekilde ligde kalmak isteyen Konyaspor'un rakibi şampiyonluk yarışındaki Başakşehir. Zirve yarışındaki Trabzonspor'da deplasmanda küme düşmemek için oynayan Denizlispor'u ağırlıyor.Süper Lig canlı puan durumuSüper Lig'de oynanan karşılaşmalara göre canlı puan durumu şu şekilde:1- Başakşehir 66 Puan2- Trabzonspor 62 Puan3- Sivasspor 57 Puan4- Beşiktaş 56 Puan5-Galatasaray 52 Puan6- Alanyaspor 51 Puan7-Fenerbahçe 50 Puan8- Gaziantep FK 42 Puan9- Antalyaspor 41 Puan10- Göztepe 39 Puan11- Kasımpaşa 39 Puan12- Gençlerbirliği 36 Puan13- Denizlispor 35 Puan14- Konyaspor 33Puan15-Malatyaspor 32 Puan16- Rizespor 32 Puan17-Kayserispor 32 Puan18- Ankaragücü 29 PuanSüper Lig canlı maç sonuçlarıMalatyaspor 0-1 BeşiktaşDenizlispor 2-1 TrabzonsporKonyaspor 4-3 BaşakşehirDenizlispor-Trabzonspor | CANLIKonyaspor-BaşakşehirMalatyaspor-Beşiktaş

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