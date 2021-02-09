Spor Denizlisporda deprem 7 isim daha istifa etti
SÜPER LİG

Denizlispor'da deprem: 7 isim daha istifa etti

Süper Lig'de idari ve mali krizle boğuşan ve son sıradan bir türlü kurtulamayan Denizlispor'da 7 yönetici istifasını sundu.

Haber Merkezi AA
Yeşil-siyahlı ekip ligin dibine demir attı.
Yeşil-siyahlı ekip ligin dibine demir attı.

Denizlispor'un başkan yardımcıları Levent Çaputçu, Kaan Şanlıkan, Nevzat Yakı, Salih Özcan, asbaşkanlardan Can Cesur, Hüseyin Sorudak ve Ozan Katrancı, istifa dilekçelerini işleme konulması için kulübe iletti.

Süper Lig'de son sırada bulunan yeşil-siyahlı ekipte 1-1 berabere biten Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından başkan yardımcısı Yavuz Cinkaya ile asbaşkanlar Uğur Bağbaşlıoğlu ve Serkan Başbuğ da istifalarını açıklamıştı.

Ayrıca sportif direktör Burak Özsaraç da kulüpten ayrıldığını duyurmuştu.

Denizlispor’da ayrılık: İstifasını yönetime sundu
SPOR
Denizlispor’da ayrılık: İstifasını yönetime sundu


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