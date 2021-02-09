Denizlispor'da deprem: 7 isim daha istifa etti Süper Lig'de idari ve mali krizle boğuşan ve son sıradan bir türlü kurtulamayan Denizlispor'da 7 yönetici istifasını sundu.

Haber Merkezi 09 Şubat 2021, 17:26 Son Güncelleme: 09 Şubat 2021, 17:34 AA